Le metteur en scène Franco Dragone est décédé

Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de Franco Dragone, a écrit le Cirque. Nous sommes de tout cœur avec ses amis, sa famille et l'ensemble de l'organisation Dragone. Franco était une icône de l'industrie.

Franco Dragone a été l'artisan de plusieurs spectacles emblématiques du Cirque du Soleil dans les années 1990, notamment Saltimbanco, Alegría, Nouvelle Expérience et La Nouba.

L'entreprise lui dédie d'ailleurs ses prestations de Mystère et de O vendredi soir à Las Vegas, deux productions qu'il a dirigées et qui tiennent l'affiche depuis plus de deux décennies.

Le cofondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a également rendu hommage à Franco Dragone.

La création est un phénomène qui part du cœur, un langage que tu connaissais bien, toi le grand romantique et l'artiste engagé que tu étais. Je me trouve privilégié d'avoir pu développer cette complicité créative et cette amitié avec toi au fil du temps. De t'avoir inspiré et d'avoir été inspiré par toi , a-t-il écrit.

Une scène d'«Alegría», un des spectacles du Cirque du Soleil mis en scène par Franco Dragone Photo : Radio-Canada

Franco n'a pas seulement développé des spectacles, il a créé des chefs-d'œuvre , a ajouté l'ancien président et chef de la direction du Cirque du Soleil Daniel Lamarre sur LinkedIn.

Franco Dragone ne s'est pas limité aux spectacles de cirque : il a notamment mis en scène le concert A New Day... de Céline Dion, que la chanteuse a présenté au Caesars Palace de Las Vegas pendant de nombreuses années.

Né en 1952 en Italie, le metteur en scène a grandi dans la petite ville de La Louvière, en Belgique.

Lauréat d'une bourse de l'Agence Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, il est venu au Québec en 1982. Il a participé à l'aventure du Cirque du Soleil dans les années 1980 et 1990.

Au début des années 2000, il a choisi de retourner à La Louvière pour y fonder l'entreprise internationale de spectacles et d'événements Dragone.

En 2016, son nom est apparu dans l'enquête des Panama Papers, qui a révélé l'utilisation de paradis fiscaux par plusieurs personnalités nanties.

Le metteur en scène a aussi été accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent en Belgique. Il a toutefois clamé son innocence jusqu'à son dernier souffle.