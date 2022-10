Primes en santé pour l’Abitibi-Témiscamingue : la FIQ veut des précisions

Le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) demande au premier ministre sortant de clarifier si ses membres bénéficieront bel et bien d’une prime spécifique à la région, comme il l’a affirmé à l’émission Des matins en or jeudi matin .

Questionné sur le manque de personnel en santé et sur les mesures privilégiées pour y remédier, François Legault a mentionné que des primes spécifiques avaient déjà été mises en place pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Comme on l’avait promis, on a mis des primes uniques pour la région, des primes spécifiques pour les infirmières qui viennent s’installer ici. Maintenant, notre devoir à nous, c’est de répartir équitablement ces infirmières-là partout au Québec , a-t-il soutenu.

François Legault en entrevue avec l'animateur David Chabot lors de l'émission « Des matins en or ». Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Le syndicat souligne que les initiatives mises en oeuvre par le gouvernement jusqu’à présent en région sont identiques à celles de l’Outaouais, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Nord-du-Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James. La FIQ-SISSAT n’y voit donc pas de prime ni de mesures incitatives spécifiques pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Ces mesures auraient toutefois déjà permis de recruter 12 infirmières après plusieurs mois. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue estime plutôt l’écart à combler à 250 infirmières et 75 infirmières auxiliaires.

« On trouve ça dommage. Il est soit très mal informé, soit il nous a annoncé une très bonne nouvelle sans le savoir. » — Une citation de Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT

On a suivi la campagne de près et on a souvent entendu le ministre régional, Pierre Dufour, dire que ce n’était pas une question de prime. Pourtant, M. Legault a dit le contraire en affirmant que l’Abitibi-Témiscamingue avait nécessairement besoin de primes additionnelles. On est vraiment confus , précise M. Blais.

Le président de la FIQ-SISSAT, Jean-Sébastien Blais (archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Statut particulier : oui ou non?

Le chef de la CAQ a également déclaré qu’un statut particulier avait déjà été accordé à l’Abitibi-Témiscamingue.

« Quand j'entends Paul St-Pierre Plamondon dire que ça prendrait un statut particulier, il a manqué une bonne game. On a déjà mis des primes qui s’appliquent seulement pour l’Abitibi-Témiscamingue », a affirmé M. Legault sur nos ondes.

Les trois candidats caquistes de la région ont toutefois répété lors de la campagne électorale qu’ils n’étaient pas en faveur de l’attribution d’un tel statut.