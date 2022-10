Un spectacle de danse gratuit à Montréal pour les Journées de la culture

Des danseuses et danseurs de la compagnie se relaieront durant quatre heures pour interpréter le spectacle In Museum.

Les personnes qui veulent assister à cette prestation peuvent y aller quand elles le désirent. Celles qui le souhaitent ont la possibilité de faire une demande spéciale aux artistes.

Michael Baboolal, Adrian W.S. Batts, Paige Culley, Jossua Collin-Dufour, Rose Gagnol, Valeria Galluccio, Motrya Kozbur, Luigi Luna, Carol Prieur, Clémentine Schindler et Celeste Robbins seront sur scène pour ce spectacle.

Il sera présenté le 30 septembre de 16 h 30 à 20 h 30, le 1er octobre de 14 h à 18 h, et le 2 octobre aux mêmes heures.

Les Journées de la culture se tiennent jusqu’au 2 octobre partout au Québec. Des centaines d’activités et des circuits sont proposés dans toutes les régions. On peut les choisir sur site Internet  (Nouvelle fenêtre) de l'événement selon la date et le lieu.