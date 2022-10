Cinq activités gratuites à faire en octobre

Alors que les arbres rougissent et que le temps rafraîchit, voici cinq suggestions d'activités culturelles gratuites à faire en octobre à Québec et Lévis.

Québec en toutes lettres

Emmelie Prophète, Rodney Saint-Éloi, Chrystine Brouillet, Heather O'Neill et plusieurs auteurs se prêteront au jeu des rencontres devant public lors de Québec en toutes lettres. Le festival littéraire envoie de nouveau La Caravane, une troupe d’artistes de la parole à vélo, dans les parcs et emballe la ville des mots de nombreux auteurs.

L’horaire et les lieux des activités se trouvent sur le site web de Québec en toutes lettres. Du 13 au 23 octobre.

Le festival Québec en toutes lettres se déroule du 13 au 23 octobre (archives). Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Journée spéciale entomologie

La Maison Léon-Provencher reçoit les amateurs d’insectes et de bibittes en tout genre. Le biologiste-entomologiste du Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) à la Direction de la phytoprotection au MAPAQ, Joseph Moisan-De Serres, fera découvrir des collections d'insectes surprenantes.

À la Maison Léon-Provencher. Réservation obligatoire. Samedi 15 octobre.

Exposition L’eau en noir et blanc… ou en couleurs

L’artiste autodidacte Chantal St-Martin s’inspire de l’eau et des éléments pour exprimer ses états d’âme liés à la nature. Dans cette première exposition solo, la peintre propose des toiles en couleurs et en noir et blanc.

À la Galerie d’Art des Deux-Ponts dans le secteur Saint-Nicolas. Jusqu’au 16 octobre, du mardi au dimanche.

La bibliothèque Paul-Aimé-Paiement de l'arrondissement Charlesbourg (archives). Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

L'art de se faire photographier

La photographe professionnelle Christelle Coulombe propose une série d’ateliers pour apprivoiser la caméra. Que ce soit devant un objectif ou un téléphone intelligent, la conférencière aborde l’histoire de la photo, l'esthétique et la technique. Souriez!

À la Bibliothèque Paul-Aimé Paiement. Réservation obligatoire. Samedi 8 octobre 2022, à 14 h. D’autres dates sont aussi proposées en novembre.

En route vers l’Halloween

Citrouilles, sorcières et fantômes s’installent jusqu’au 31 octobre à plusieurs endroits. Le jardin Jeanne-d’Arc des plaines d’Abraham reprend ses couleurs d’automne avec des œuvres d'art populaire, qui illustrent les légendes des Plaines.

Des visiteuses devant l'une des décorations d'Halloween du jardin Jeanne-d'Arc des plaines d'Abraham (archives). Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

Le théâtre Petit Champlain revêt également ses habits automnaux. Tous les samedis d’octobre, les visiteurs pourront profiter de la musique de Charlotte Brousseau, Jordane Labrie, Bosko Baker, Mademoizelle Fizz et les Chats de Ruelle.

À faire également en octobre