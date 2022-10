Il manque toujours des employés en vue des élections dans Mégantic

Dans cette circonscription, il manque cinq scrutateurs : deux dans la région du Haut-Saint-François et trois dans la région de Lac-Mégantic. Ces postes sont cependant sur le point d'être comblés. Ce sont surtout les substituts, une vingtaine en tout, qui sont recherchés.

Le directeur de scrutin dans la circonscription de Mégantic, Jean Collin, assure que les démarches de recrutement entamées depuis jeudi portent leurs fruits.

On est confiant parce qu’on a une liste de noms. On a fait appel aux personnes déjà engagées et on leur a demandé d’en parler à des connaissances. Il y a eu du bouche-à-oreille, on a eu une réaction somme toute positive, mais ce sont nos substituts que nous voulons en bon nombre pour pallier toute éventualité.

« Deux personnes nous ont contactés ce matin pour nous dire qu’elles avaient été déclarées positives à la COVID-19 et qu’elles ne pourraient pas se présenter. L’objectif, c’est de créer des banques de substituts partout dans la circonscription. » — Une citation de Jean Collin, directeur de scrutin dans Mégantic

Certaines personnes engagées comme substituts sauront d'ailleurs la journée même du scrutin si leurs services seront requis ou non. On leur demande d’être disponibles le lundi matin jusqu’à 10 h,10 h 30, et on les paie quatre heures pour le temps où elles sont en attente au cas où elles auraient à se présenter au travail si des gens se désistaient le matin même.

Les personnes intéressées devront suivre une formation en ligne d’une durée de quatre heures et demie. Élections Québec offre des salaires variant de16,95 $ à 19,94 $ l'heure et paie toutes les formations nécessaires à l'emploi.

Les personnes intéressées ne sont pas obligées de vivre dans la circonscription, mais doivent notamment avoir un domicile au Québec depuis au moins six mois.

Il est possible de postuler en ligne.