C’est parti pour le Championnat du monde de League of Legends

Les meilleures équipes de League of Legends croisent le fer en fin de semaine au Mexique pour la première phase du Championnat du monde du jeu, point culminant de son circuit professionnel année après année.

League of Legends est l’un des jeux compétitifs les plus populaires sur la planète. La finale du Championnat du monde précédent, qui s’est déroulée en Islande en 2021, a été regardée par plus de 70 millions d’internautes.

Cette année, l’équipe gagnante mettra la main sur un prix de plus de 2,2 millions dollars américains, soit environ 2,7 millions de dollars canadiens. Celle-ci sera couronnée le 5 novembre lors de la grande finale à San Francisco.

L’événement a même droit à son propre hymne conçu pour l’occasion : Star Walkin', de Lil Nas X.

Une lutte en quatre étapes

Jusqu’à mardi, des joueurs et joueuses de la Chine, de la Corée du Sud, de l’Europe, de l’Amérique du Nord, du Brésil, de l’Océanie ou encore de la Turquie s’affronteront à Mexico afin de confirmer leur place dans la prochaine étape du tournoi.

Chacune des 12 équipes a obtenu son billet pour le championnat en terminant parmi les quatre meilleures de différentes ligues professionnelles, comme la League of Legends Pro League en Chine ou la League of Legends Championship Series en Amérique du Nord.

Lors de l’étape en groupe, prévue du 7 au 10 octobre et du 13 au 16 octobre à New York, les équipes gagnantes de la première phase devront se mesurer à 12 autres équipes déjà qualifiées pour le tournoi.

Les quarts de finale se tiendront du 20 au 23 octobre, également à New York. Les demi-finales, qui devaient avoir lieu à Toronto, se dérouleront plutôt à Atlanta le 29 et le 30 octobre. La grande finale sera disputée le 5 novembre à San Francisco.

L'équipe de Cloud9 de «League of Legends» célèbre une victoire aux Championnats mondiaux de 2018. Photo : Getty Images / Woohae Cho

Riot Games explique avoir déplacé les demi-finales du tournoi à l’extérieur du Canada par crainte que des participants et participantes n'aient de la difficulté à obtenir un visa en raison de la pandémie.

Les parties sont diffusées sur la chaîne Twitch de Riot Games, développeur du jeu vidéo. Il est également possible de regarder les affrontements sur la chaîne YouTube de League of Legends, ainsi que sur le site web du jeu.