Terrains de Rabaska : l’UPA demande un retour au zonage agricole

Dézonés en vertu de décrets provinciaux adoptés en 2007 et 2008 à l'Assemblée nationale, les terrains prévus pour la construction du port méthanier sont toujours exclus de la zone agricole québécoise, et ce malgré la mort du projet il y a près de 10 ans.

La Société en commandite Rabaska, propriétaire des lots et de la quinzaine de résidences qui s'y trouvent, avait en effet obtenu le droit de les utiliser à d'autres fins que l'agriculture.

La vision allait de pair avec celle de la Ville de Lévis, qui espère le développement d'une zone industrialo-portuaire dans ce secteur depuis des décennies

Le parc industriel Lévis-Est se situerait sur la partie des terrains de Rabaska qui longe l'autoroute 20. Le Port de Québec pourrait acheter l'ensemble des lots, qui relèveraient alors du domaine fédéral. Photo : Capture d'écran - Ville de Lévis

Perte irrécupérable

La décision politique, prise sous les libéraux de Jean Charest, allait à l'encontre d'un avis défavorable rendu par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. C’est la vocation de tout un secteur de la zone agricole qui pourrait être compromise à long terme , pouvait-on lire dans la décision datée de 2007.

La commission évaluait à l'époque que plus de 500 hectares de terres agricoles et boisées pourraient être perdus de façon permanente si Rabaska et le parc industriel voyaient le jour.

Selon le Port de Québec, le secteur maritime jouera un rôle de plus en plus important dans le transport de marchandises. Photo : Radio-Canada / David Rémillard

Le projet de port méthanier est chose du passé, mais la Ville de Lévis souhaite toujours l'aménagement d'un parc industriel. La stratégie maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, y voit également un potentiel économique.

L'Administration portuaire de Québec (APQ) détient quant à elle une option d'achat pour les terrains de Rabaska et y voit une rare opportunité d'expansion territoriale. Le secteur est aussi perçu comme le dernier grand potentiel pour la construction d'un quai en eau profonde dans la région.

Terres fertiles

Avant qu'elles ne soient perdues, des voix s'élèvent pour protéger ces terres agricoles.

James Allen, président de la fédération locale de l' UPA , demande au gouvernement du Québec de s'engager à les ramener dans la zone verte, et donc d'invalider les décrets gouvernementaux pour en préserver la vocation agricole. Ce sont de bonnes terres, assez fertiles , dit-il en entrevue à Radio-Canada.

James Allen déplore une enclave et un morcellement du territoire agricole à Lévis, le pourtour de la zone visée par les décrets étant majoritairement destiné à l'agriculture.

Depuis l'achat des terrains par Rabaska, certains producteurs agricoles louent des lots et continuent à les exploiter. Ils sont tout de même en zone blanche et peuvent ainsi être développés à tout moment.

Le Port de Québec est à l'étroit au nord et considère la Rive-Sud pour une éventuelle expansion future. Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

La fédération locale s'inquiète d'un éventuel transfert de propriété vers le Port. Si les terres tombent sous la gouverne de l' APQ , elles feraient désormais partie du domaine fédéral. Elles ne seraient donc plus soumises aux zonages municipaux et ne pourraient plus faire l'objet d'une décision du Québec.

L' UPA en a fait la requête aux candidats de la circonscription de Lévis lors de la campagne électorale, y compris à Bernard Drainville, élu sous la bannière de la Coalition avenir Québec (CAQ) lundi soir.

Joint cette semaine, M. Drainville a préféré ne pas commenter. M. Drainville vient tout juste d'être élu. [...] Il aura dans les prochaines semaines plusieurs rencontres à mener, notamment sur ce dossier , a indiqué son attachée de presse.

Un pensez-y-bien

Le Groupe d'initiatives et de recherche appliquées au milieu (GIRAM) s'oppose lui aussi au développement des terres et, surtout, à leur achat par le Port de Québec.

Le retour à l’agriculture d’une partie substantielle de ces 273 hectares [de] Rabaska, représente, et de très loin, le seul projet porteur d’avenir , a réagi Pierre-Paul Sénéchal, président du GIRAM par voie de communiqué.

Outre la destruction potentielle de milieu naturelle et la perte de territoire agricole, M. Sénéchal souligne l'éventuelle perte de contrôle de la Ville et du Québec. Un pensez-y-bien.

Le GIRAM s'interroge aussi sur la réelle capacité de construire un port en eau profonde sur la Rive-Sud, près de Beaumont. Si l’environnement géographique et topographique se prêtait réellement à la construction d’un port industriel dans cette zone de Lévis, il y aurait belle lurette qu’il y aurait pris place , croit M. Sénéchal.

Une falaise de 60 mètres se trouve notamment entre les terres et le fleuve. Le Port de Québec a fait savoir le mois dernier qu'il menait toujours des études, en partie concernant le relief. La présence de milieux humides est aussi documentée.