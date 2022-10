Manque de donneurs pour Héma-Québec à Sept-Îles

Depuis la pandémie, Héma-Québec peine à combler sa banque et à attirer de nouveaux donneurs dans ses centres de collecte. Josée Larivée, porte-parole d'Héma-Québec, invite ceux qui n'ont jamais fait de don de sang à se mobiliser.

« Demandez-vous pourquoi vous ne l'avez pas fait. C'est facile d'aller relever la manche... Un don de sang sauve trois vies. » — Une citation de Josée Larivée, porte-parole d'Héma-Québec

Quand on parle des objectifs à combler, on peut imaginer que tout le Québec est dans une joute sportive. Et quand on passe à Sept-Îles pour faire une collecte, ce sont les gens de Sept-Îles qui ont le ballon entre les mains , explique la porte-parole.

« C'est à votre tour de compter un but. » — Une citation de Josée Larivée, porte-parole d'Héma-Québec

Les collectes de lundi et mardi se tiendront à la Réserve navale, située rue Arnaud, à Sept-Îles.

Avec les informations de William Phénix