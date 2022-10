Marathon Beneva : entraves à la circulation à prévoir

C’est la première fois que le départ et l’arrivée auront lieu au Centre Vidéotron. Des entraves sont donc à prévoir dans ce secteur.

Le boulevard Wilfrid-Hamel, entre la rue Eugène-Lamontagne à l’est et la rue Soumande à l’ouest, sera à éviter dimanche.

Pour les participants qui souhaitent accéder au site, il sera possible de le faire en empruntant la rue Soumande, si vous arrivez de l’ouest. Si vous arrivez de l’est, il est recommandé de prendre la 18e Rue, la 4e Avenue, la 22e Rue, le boulevard des Alliées et l’avenue du Colisée.

La circulation automobile sera perturbée par le marathon Beneva dimanche. Photo : Je cours Qc

La plupart des fermetures seront progressives, entre 7 h et 16 h dimanche, en fonction de l'avancement de la course. Parmi les artères touchées mentionnons le chemin Saint-Louis, la Grande Allée Ouest, le boulevard Champlain, le pont-tunnel Joseph-Samson, la rue Saint-Vallier, la 3e Avenue et la 18e Rue.

Certaines fermetures sont aussi à prévoir samedi pour permettre la tenue des épreuves de 2 km et 5 km. Les rues touchées le seront entre 14 h et 16 h et se trouvent entre la Pointe-aux-Lièvres et ExpoCité.

La Ville de Québec a préparé une carte interactive pour aider les citoyens à y voir plus clair.

Cyclistes et piétons

Ceux qui se déplacent à pied et à vélo pourraient aussi être ralentis par le marathon puisque la piste du parc linéaire de la rivière Saint-Charles, entre les ponts Scott et Samson, sera fermée entre 14 h et 16 h samedi et entre 7 h et 15 h dimanche.

Traverse Québec-Lévis

Le service de traversiers entre Québec et Lévis prévient la population qu’en raison des fermetures de routes prévues dans le secteur du quai d’embarquement de la rive nord, l’embarquement des véhicules sera impossible à partir de 8 h, et ce jusqu’à la fin de l’événement.

Le service est toutefois maintenu selon l’horaire régulier pour les piétons et les cyclistes.