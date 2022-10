Le courant devrait être rétabli presque partout lundi à l’Î.-P.-É.

Vers midi, environ 36 000 foyers étaient toujours privés de courant. Au plus fort de pannes, samedi dernier, la quasi-totalité des plus de 80 000 clients étaient dans le noir.

Les responsables croient être en mesure de rétablir le courant pour presque tout le monde d’ici lundi.

À ce moment-là, toutes les communautés et tous les quartiers devraient être rebranchés, mais il pourrait encore y avoir quelques clients ici et là qui devront attendre un peu plus longtemps.

Par ailleurs, la plupart des écoles devraient être en mesure de rouvrir lundi. Toutefois, six établissements ont subi des dommages trop lourds.

Les élèves de ces écoles pourraient devoir déménager temporairement dans d'autres écoles ou passer à l'apprentissage en ligne.