Trevor Noah quitte le Daily Show

L'humoriste Trevor Noah, présentateur du Daily Show sur Comedy Central depuis 7 ans, a annoncé qu'il allait quitter l'émission. Il souhaite consacrer plus de temps à son métier d’humoriste.

À l’occasion d’une brève allocution à la fin de l’émission de jeudi, il a souligné avoir vécu beaucoup de choses durant les sept dernières années. Avec la pandémie, il a aussi passé beaucoup de temps chez lui, ce qui a contribué à son désir de quitter l’animation de l’émission. Quand je suis retourné en studio, j'ai réalisé qu'il y avait une autre partie de ma vie que je voulais continuer à explorer , a déclaré Trevor Noah.

Nous avons ri ensemble, nous avons pleuré ensemble. Mais après sept ans, je sens que c'est le moment de partir , a-t-il ajouté.

Il a fini en remerciant les téléspectateurs et téléspectatrices alors que le public en studio s'est levé pour l'applaudir.

L’homme de 38 ans, né en Afrique du Sud et qui a déménagé aux États-Unis en 2011, a pris la relève en 2015 de l’animateur de longue date de l’émission Jon Stewart.

Il s'est rapidement imposé avec son propre style et il s’est adapté à une époque où les réseaux sociaux sont aussi importants que la télévision.

Son règne au Daily Show l'a amené à couvrir certains moments cruciaux de l'histoire américaine, comme la pandémie de la COVID-19, le mouvement Black Lives Matter et l’assaut du Capitole américain en 2021.

Trevor Noah n’a pas mentionné la date exacte de son départ. On ne sait pas non plus qui lui succédera.