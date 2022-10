Pannes : la majorité des foyers rebranchés vendredi en Nouvelle-Écosse

Vers midi, des pannes de courant touchaient encore plus de 60 000 foyers, dont 25 000 au Cap-Breton.

Au plus fort des pannes, plus de 415 000 abonnés ont été privés de courant.

Selon un porte-parole de l'entreprise Nova Scotia Power, des équipes travaillent jour et nuit depuis le passage de la tempête Fiona afin de rétablir l'alimentation en électricité.

Des équipes du Québec et de l’Ontario sont d'ailleurs arrivées en renfort jeudi soir et devraient permettre d'accélérer le travail au Cap-Breton et dans le nord-est de la province. Elles s’ajoutent aux plus de 1000 personnes déjà au travail dans ces deux régions.

À l’Île-du-Prince-Édouard, plus de 36 000 clients de Maritime Electric sont toujours privés de courant.

Un site web pour demander de l’aide financière

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a lancé un site web où les résidents peuvent demander une aide financière d'urgence.

Ce nouveau programme prévoit que tous les ménages qui ont été privés d'électricité pendant plus de 48 heures peuvent obtenir 100 $ pour aider à couvrir le coût des aliments avariés.

De plus, jusqu'à 250 $ sont offerts à ceux qui doivent payer pour faire retirer des arbres de leur terrain. Une somme de 1000 $ par ménage est aussi offerte aux personnes qui ont été évacuées.