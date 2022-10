Deuxième visite de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire en Outaouais

Gabriel Nadeau-Dubois a prévu participer à un rassemblement partisan en fin d’après-midi dans le Vieux-Hull. Il s’était d’ailleurs arrêté au même endroit pour un événement similaire, le 5 septembre, dans le cadre de sa première visite.

L’autre co-porte-parole de QS , Manon Massé, a aussi visité la région le 18 septembre, dans les circonscriptions de Hull et de Papineau.

Avec la visite de M. Nadeau-Dubois ce vendredi soir, les co-porte-paroles de QS auront donc effectué trois visites au total dans Hull.

Mathieu Perron-Dufour, le candidat de Québec solidaire dans Hull, est revenu sur les grandes propositions de son parti pour la région. Le candidat a d'ailleurs souligné l'engouement qui monte dans sa circonscription.

« De plus en plus, on voit que ça correspond aux aspirations et aux valeurs des gens, il y a de plus en plus de gens qui [re]joignent nos rangs. »