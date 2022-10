Québec 2022 : près du quart des électeurs inscrits ont voté par anticipation

Le taux de participation aux bureaux de vote par anticipation (BVA) aura été cette année de 24,44 %. Sur 6,29 millions d'électeurs inscrits, 1,54 million de personnes ont glissé leur bulletin dans l'urne. C'est du jamais-vu depuis au moins 1998.

Ce taux record inclut sept des huit journées de vote prévues cette année par Élections Québec, soit deux jours de vote par anticipation (les 25 et 26 septembre) et cinq jours de vote au bureau du directeur de scrutin (les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre).

La huitième et dernière journée de vote aura lieu le lundi 3 octobre. Les résultats, fort attendus, seront connus en soirée.

Les signes avant-coureurs de la popularité du vote aux BVA ne mentaient pas. Le 26 septembre au matin, soit après la première journée de vote par anticipation, le taux de participation atteignait déjà de 12,57 %. Et il s'approchait des 23 % le lendemain.

Fait particulier : 8 des 10 circonscriptions où ce taux est le plus élevé cette année sont situées dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches, dont Louis-Hébert, qui trône en tête de liste à 41,09 %.

À l'inverse, c'est dans Ungava que la participation aura été la moins forte : seulement 9,34 % des électeurs de cette circonscription du Nord-du-Québec se seront prononcés entre le 23 et le 29 septembre.

Le directeur général des élections se prépare maintenant pour le 3 octobre. D'ailleurs, il est toujours à la recherche de personnel électoral dans sept circonscriptions, soit dans Mégantic, Mont-Royal–Outremont, D'Arcy-McGee, L'Assomption, Beauharnois, Hull et Pontiac.