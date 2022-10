Rupture de service en obstétrique à partir d’aujourd’hui à Notre-Dame-du-Lac

La décision du CISSS du Bas-Saint-Laurent s’explique par un problème de personnel infirmier , ce qui provoque la rupture temporaire du service.

La population du Témiscouata devrait avoir recours aux corridors de services dans les délais adéquats. Ainsi, les futures mères ont en tout temps accès à un transfert vers Rivière-du-Loup et à du personnel qui peut les accueillir et leur offrir des services sécuritaires et efficaces , peut-on lire dans le communiqué.