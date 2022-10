Plus de rames de métro à l’heure à Toronto grâce à un système de signalisation automatisé

Le nouveau système doit permettre d'accroître de 25 à 30 le nombre maximal de rames en circulation par heure en période de pointe, note le maire John Tory.

La CTT pourra ainsi transporter jusqu'à 33 000 passagers à l'heure sur la ligne 1 avec le système appelé ATC (Automatic Train Control), plutôt que 28 000 auparavant.

C'est un grand jour , a déclaré le maire Tory en point de presse jeudi.

L'ancien système datait en partie des années 1950.

Grâce au système ATC , un ordinateur supervise la vitesse et l'écart entre les rames, permettant d'accroître leur fréquence, selon la CTT .

La mise en place du nouveau système a nécessité l'installation de 2000 balises et plus d'un million de pieds (304 800 m) de câbles dans les tunnels, notamment.