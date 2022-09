Éric Duhaime accuse la CAQ d’aller « fouiller dans les poubelles conservatrices »

Le candidat conservateur, également maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, a dit qu’il se trouvait avec cinq de ses amis dans un chalet alors que l’ensemble de la province était en zone rouge. Il a admis avoir menti à ses collègues de la MRC de La Nouvelle-Beauce, au cours d'une rencontre virtuelle, en leur disant être dans une zone orange.

Selon Éric Duhaime, la CAQ a beaucoup de gens qui fouillent dans les poubelles. Ils sont rendus dans le triple profond de la poubelle .

On lui reproche, il y a plusieurs mois, d'avoir été dans une zone rouge alors que lui-même l'a avoué parce qu'il a fait une erreur. Puis c'est lui-même qui a fait une blague là-dessus et on ressort ça plusieurs mois plus tard , ajoute-t-il.

Le chef du Parti conservateur croit que ça témoigne encore une fois que la CAQ a peut-être trop de staff qui s'attarde aux petits détails et qui scrute les poubelles conservatrices .

Questionné sur les agissements de son candidat, Éric Duhaime a relancé que Mme Guilbault, il y a trois jours, était dans un avion, pas de masque, contre les consignes du gouvernement .

Est-ce qu'un journaliste a posé une question à M. Legault sur sa propre ministre cette semaine, qui contrevenait aux règles sanitaires? Absolument pas.