Lentement mais sûrement, l’industrie touristique se remet du passage de la COVID-19

C'est du moins ce laissent croire les indicateurs nationaux du tourisme pour le deuxième trimestre de 2022, qui montrent que les dépenses touristiques sont en hausse de près de 20 %, une cinquième hausse trimestrielle de suite.

On est contents des résultats que l'on constate , dit d'emblée le PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Martin Soucy, invité à l'émission Zone économie.

Mais il n'en demeure pas moins que ces chiffres demeurent bien en deçà de ceux de 2019, avant la pandémie. Le manque à gagner demeure d'environ 22 %. Martin Soucy appelle toutefois à la patience. Le retour au niveau économique de 2019 va se faire d'ici 2024-2025 , soutient-il.

« On a été le premier secteur touché par la pandémie, et on va être l'un des derniers à se relever. » — Une citation de Martin Soucy, PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

Selon M. Soucy, le rythme de la reprise, même s'il n'est pas spectaculaire, est satisfaisant. Il avance que le Québec a eu une saison touristique très respectable, supérieure aux deux dernières années , mais il attend néanmoins de pied ferme la levée des dernières mesures sanitaires au pays, prévue pour samedi.

Il ne faut pas oublier que le tourisme international a un apport important dans les dépenses touristiques. Le quart des touristes génère plus de 53 % des dépenses touristiques , avance-t-il.

Quand le tourisme d'affaires reviendra-t-il?

Faut-il mettre une croix sur les grands congrès et les rencontres d'affaires qui meublaient, avant la pandémie, bien des salles et des hôtels dans les centres des grandes villes? De l'aveu de Martin Soucy, il s'agit en effet d'un secteur qui prend un peu plus de temps à se relever .

On a bon espoir que le marché va revenir progressivement, dit-il. On s'était taillé une très bonne réputation par le passé.

Parce que le tourisme d'affaires, difficile de s'en passer. Il faut savoir qu'un tourisme d'affaires est deux fois plus payant qu'un tourisme d'agrément , soutient M. Soucy. Ce sont d'ailleurs des touristes qui peuvent revenir ensuite avec leurs familles.

Mais il ne se fait pas d'illusions. Il y a une portion des déplacements d'affaires qui ne reviendront pas , dit-il, évoquant des changements dans les mentalités des grandes organisations et la petite révolution que constitue le télétravail.