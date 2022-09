Le maire de Saint-Narcisse-de-Rimouski démissionne

Dans un communiqué, la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski indique avoir a appris avec surprise que son maire démissionnait pour des raisons de santé.

C’est une grosse perte pour la Municipalité et nous remercions Robert pour son dévouement et son implication. Nous lui souhaitons également de prendre soin de sa santé et qu’il ait davantage de temps avec les siens , peut-on encore lire dans le communiqué.

La démission du maire sera officielle le 4 octobre prochain, lors de la séance du conseil municipal.

Robert Duchesne a été conseiller municipal de Saint-Narcisse-de-Rimouski dans les années 1990, puis maire depuis 2013.

Halte routière de Saint-Narcisse-de-Rimouski, sur la route des Monts-Notre-Dame Photo : Gracieuseté - Route des Monts-Notre-Dame

En attendant la tenue d'une élection partielle pour pourvoir le poste, la Municipalité précise que le conseiller municipal Mario Guertin assurera l'intérim.

La date de cette élection n'a pas encore été dévoilée.