Quel avenir pour le Parti vert du Canada après plusieurs mois de conflits?

Rien ne va plus au Parti vert du Canada, enlisé depuis plus d’un an dans des guerres intestines. C’est sur fond de tensions que la formation politique a lancé sa course à la direction le 3 septembre et, depuis, les déboires ne font que s’accumuler.

À la fin septembre, le parti a annoncé l'annulation du premier tour de scrutin de sa course à la direction, en raison de problèmes organisationnels. Le vote débutera finalement le 12 novembre et prendra fin une semaine plus tard.

Six candidats s’affrontent; tous reconnaissent que les dernières années ont été difficiles, mais chacun affirme être prêt à aller de l’avant.

Parmi les aspirants au poste de chef du parti, on compte Elizabeth May, qui a dirigé la formation pendant 13 ans.

Six candidats à la direction ont été approuvés par le Parti vert. En haut, de gauche à droite : Sarah Gabrielle Baron, Simon Gnocchini-Messier et Chad Walcott; en bas, de gauche à droite : Anna Keenan, Jonathan Pedneault et Elizabeth May. Photo : Radio-Canada / fournies par le Parti vert

La députée de Colombie-Britannique avait ensuite passé le flambeau en 2019. Aujourd’hui, l’ex-cheffe sent le besoin de reprendre du service pour calmer la tempête qui secoue son parti et pour remettre la question environnementale au cœur de la mission de son organisation politique.

J’ai travaillé fort comme députée à la Chambre des communes au cours de la période où je n’étais pas cheffe; maintenant, je pense qu’on doit travailler plus fort , dit-elle.

Cette fois-ci, Elizabeth May propose une candidature en équipe avec Jonathan Pedneault, documentariste québécois. Leur but : allier expérience et renouveau pour rebâtir le parti.

Il y a un véritable désir de la part des membres que le parti reprenne du poil de la bête, qu’il soit prêt pour les élections , explique le candidat de 32 ans.

Malgré les querelles internes, les membres du Parti vert du Canada restent fidèles à la formation politique et le tiennent à bout de bras, selon Jonathan Pedneault. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Chad Walcott et Anna Keenan ont aussi choisi de se lancer à deux. Ils veulent rebâtir la confiance des membres envers les instances du parti qui traverse, selon eux, une période de transition.

Nous, on veut se concentrer, si on est élus, à outiller nos membres et à partager le pouvoir , explique Chad Walcott, puis inclure le plus de gens possible dans le processus décisionnel .

Un retour qui dérange

Tous ne se présentent pas en duo et le retour de l’ex-cheffe ne fait pas l’unanimité. Bien que Simon Gnocchini-Messier, l'un de ses adversaires, pense qu’elle est dans son droit de se représenter, il juge que le Parti vert pourrait bénéficier de sang neuf.

Elizabeth May a cédé sa place comme cheffe à la suite de l'élection de 2019, où trois députés verts ont été élus. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Moi, c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de me lancer dans la course à la chefferie , dit-il, pour apporter mes connaissances, mon expérience et faire en sorte qu'on remette les priorités du parti en place, à savoir les changements climatiques, la justice sociale, et qu'on travaille en équipe, en collaboration, pour en arriver à faire avancer et grandir le parti dans cette direction .

Sarah Gabrielle Baron, qui se présente aussi seule, pense qu’il est temps de donner un coup de barre à l’organisation et de remettre la démocratie participative à l’avant-plan; au risque de voir le parti s’enliser davantage.

Il y a beaucoup de verts qui ont quitté le parti au cours des dernières années, parce qu’ils attendaient que je me présente. Ils attendent un chef qui leur donnera des pouvoirs.

Des tensions dévoilées au grand jour

Le Parti vert semblait avoir le vent dans les voiles il y a quelques années à peine, mais l’élection d’Annamie Paul en 2020 a fait éclater au grand jour des tensions latentes. Exaspérée, Jenica Atwin, l’une des trois députés, a claqué la porte et traversé la Chambre pour se joindre aux libéraux.

La cheffe du Parti vert fédéral, Annamie Paul, a terminé quatrième dans la circonscription de Toronto-Centre lors des élections de 2021. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Le leadership de la nouvelle cheffe était ouvertement contesté. Annamie Paul a mené une campagne difficile qui s'est conclue par un résultat décevant aux dernières élections fédérales. Les verts n’ont obtenu que 2,3 % des voix, soit le pire score du parti en 20 ans. La cheffe a été poussée vers la sortie.

Geneviève Tellier, professeure à l’École d’études politiques à l’Université d'Ottawa, constate qu’Annamie Paul n’était qu’une partie du problème. Elle est partie, on sentait qu’il y avait des tensions au sein du Parti vert et on réalise finalement – c’est ce qu’on a comme impression – que ces tensions sont encore là , explique-t-elle.

Le chef intérimaire, Amita Kuttner, pense que les tiraillements entre le leader, le conseil fédéral et l’exécutif s’expliquent par le flou qui existe au sujet des rôles, des responsabilités et des pouvoirs de chacun. C'est absolument quelque chose qui peut changer , croit-il. On peut régler ce problème en apportant de la clarté sur les responsabilités de chacun.

Amita Kuttner, un astrophysicien non binaire qui est un expert des trous noirs, a été nommé par le conseil fédéral des verts comme chef intérimaire du Parti vert du Canada. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Tous font le pari que le parti renaîtra de ses cendres, à commencer par Elizabeth May, en campagne pour ce poste qu’elle a abandonné il y a trois ans.

« Tout le monde aime l’histoire du comeback kid, quelqu’un qui fait une renaissance après un désastre. » — Une citation de Elizabeth May, candidate dans la course à la direction du Parti vert

Les verts veulent éviter d’écrire le chapitre de la fin, surtout au moment où environnement et changements climatiques sont devenus des sujets politiques incontournables.