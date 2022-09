Élections dans Bonaventure : Christian Cyr au tournoi des candidats

Détenteur d’un baccalauréat en science politique de l'Université de Montréal et d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l'université Laval. C’était ni plus ni moins une maîtrise sur le développement durable , précise Christian Cyr.

L’homme se définit d’ailleurs comme un adepte des principes de développement durable. La base du développement durable, c'est la responsabilisation des gens envers le territoire. Si on veut protéger nos ressources, que ce soit la faune, la flore, les sols, on doit impliquer les gens. Ce sont eux qui vont comprendre toute la valeur du territoire, de ses ressources, puis qu'ils vont vouloir les protéger.

Peu de Gaspésiens le savent, mais ils lui doivent bon nombre de décisions concernant la gestion du parc de la Gaspésie ou celle de rivières à saumon. Il indique avoir notamment travaillé beaucoup à ce que l’offre de pêche au saumon au Québec soit gérée par des entreprises d’économie sociale bien ancrées dans leur milieu.

Même chose avec le parc de la Gaspésie où il explique avoir joué un rôle afin que le milieu gaspésien puisse intervenir dans les activités du parc. Peu de gens le savent, mais c'est le seul parc en Gaspésie où il y a une entente avec le milieu pour gérer des domaines d'opérations et de gestion complète.

Amateur de plein air, l’ancien directeur de Destination Chic-Chocs avoue d’ailleurs qu’il connaît le parc comme le fond de sa main . Il a, dit-il, parcouru les sentiers à pied, en motoneige, en VTT, à la chasse, à la pêche, et ce, 12 mois par année.

« Je suis en action sept jours sur sept que ce soit pour le travail, dans les implications communautaires ou dans les loisirs. » — Une citation de Christian Cyr, candidat du PLQ dans Bonaventure

Père de deux grands enfants, Christian Cyr a aussi été entraîneur au soccer et au hockey pour les jeunes. Maintenant que ses garçons sont plus grands, 21 et 24 ans, il en profite pour partir avec eux en forêt. On pêche, on chasse, on fait de l’aménagement forestier ensemble.

Le candidat du PLQ, Christian Cyr, et ses deux fils avec lesquels il chasse et pêche. Photo : Gracieuseté : Christian Cyr

C’est une longue réflexion qui l’a mené à s’engager bénévolement en politique au Parti libéral du Québec en 2018.

La place accordée par le PLQ à l’entrepreneuriat, au développement régional, à l’économie, à l’ouverture sur le monde l’ont interpellé. Christian Cyr se dit aussi fédéraliste et estime que la place du Québec est à l’intérieur du Canada. Surtout de nos jours, on est dans un monde interdépendant. On ne peut pas vivre seuls, isolés , juge M. Cyr.

L’ouverture reste parmi les valeurs importantes, souligne-t-il. La Gaspésie est née de l'immigration. Il y a une belle cohabitation dans le sud de la Gaspésie, entre francophones, anglophones et autochtones, l'ouverture est là au parti libéral.

Service de garde

C'est un enjeu d'éducation et un enjeu d'équité économique en favorisant la participation au marché du travail des parents, particulièrement celle des femmes. C'est aussi un enjeu d'établissement des familles en Gaspésie , analyse le candidat du PLQ.

Propositions et engagements : Continuer à développer les places en CPE;

Réduire les délais et les tracasseries administratives pour l’établissement des CPE;

Soutenir les garderies en milieu familial en accordant une aide financière supplémentaire;

Assurer une prise en charge ou un accompagnement par des services professionnels dès le plus jeune âge pour les enfants qui en ont besoin.

Main-d’œuvre

Fabrication de pales à l'usine LM Wind Power à Gaspé Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

La main-d'œuvre et l'immigration sont des domaines où les ordres professionnels, les gouvernements municipaux, provincial et fédéral doivent être à la même table rapidement, dans un esprit de collaboration et de recherche de solutions pratiques, loin des confrontations et des luttes de pouvoir , estime M. Cyr.

Propositions et engagements : Amener les différents paliers de gouvernement à travailler ensemble.

« Dans le comté de Bonaventure, en Gaspésie, le domaine de la main-d'œuvre est en crise. Il y a une pénurie qui a débuté bien avant la pandémie et qui s'accélère. » — Une citation de Christian Cyr, candidat du PLQ dans Bonaventure

Couverture cellulaire

La couverture cellulaire partout en Gaspésie, de la mer aux montagnes, en passant par tous les rangs et par tous les villages, est un service essentiel que l'État doit garantir autant que l'électrification et les routes , soutient M. Cyr.

Propositions et engagements : Assurer la couverture cellulaire partout en Gaspésie dans les plus brefs délais.

Les technologies existent, les budgets doivent suivre , insiste le candidat.

Patrimoine

La Gaspésie, c'est le lieu de fondation du Québec et du Canada , relève Christian Cyr. C'est le lieu d'une cohabitation entre les communautés autochtones, francophones et anglophones, particulièrement dans le comté de Bonaventure.

Propositions et engagements : Assurer la protection, la restauration, la pérennité des sites, bâtiments et installations du patrimoine gaspésien;

Préserver et mettre en valeur de façon durable et stable le patrimoine naturel de la Gaspésie.

Cimenterie

« La période de construction et la mise en marche de la cimenterie de Port-Daniel ont été salutaires pour la vie sociale et économique du sud de la Gaspésie. » — Une citation de Christian Cyr, candidat du PLQ dans Bonaventure

Propositions et engagements : Accompagner activement les citoyennes et citoyens, la municipalité, les ministères et les propriétaires de la cimenterie pour réduire les impacts négatifs sur la nature, le climat, la santé des citoyens.

Je suis convaincu que des technologies nouvelles et des procédés existent, sinon qu'on peut les inventer pour faire en sorte de réduire à un niveau minimum les effets négatifs des opérations de la cimenterie , commente M. Cyr.

Revitalisation des villages

« Les deux dernières années ont fait ressortir encore plus les avantages de villages gaspésiens, espace tranquillité, sécurité, accueil. » — Une citation de Christian Cyr, candidat du PLQ dans Bonaventure

Propositions et engagements : Permettre le morcellement des terres agricoles avec la possibilité de construire une résidence;

Soutenir une agriculture à dimension humaine;

Parachever le réseau internet à haute vitesse;

Assurer une couverture cellulaire partout sur le territoire;

Favoriser l'établissement de fonctionnaires de l'État dans des villages ciblés.

Le chemin de fer

« Imaginez, mon père prenait le train en 1960 pour aller étudier à Québec. » — Une citation de Christian Cyr, candidat du PLQ dans Bonaventure

Le candidat rappelle que c’est sous un gouvernement libéral que les travaux de restauration du rail ont été entrepris. Aujourd'hui, le train en Gaspésie est géré par des Gaspésiens et pour les Gaspésiens.

Propositions et engagements : Assurer la collaboration entre tous les gouvernements et l'industrie ferroviaire pour que les services de transport en train, pour les personnes et pour les marchandises reviennent à un haut niveau de qualité et de couverture du territoire.

Dans un plan de transition énergétique et un plan complet de transport interrégional et de développement économique, le train doit desservir tout le comté de Bonaventure et être rapidement en service jusqu'à Gaspé , estime le candidat du PLQ .

Le logement

Selon Christian Cyr, le temps presse quitte à mettre en place des solutions temporaires comme l’installation de maisons préusinées. Il est impératif que les gouvernements municipaux, provincial et fédéral soient réunis à la même table et entreprennent ensemble un grand chantier de l'habitation pour la Gaspésie avec des mesures fortes.

Propositions et engagements : Favoriser l’intervention de l’État dans une perspective de régulation autant pour le développement socio-économique général que pour le soutien aux plus démunis.

Le logement est un domaine fondamental qui détermine l'arrivée d'une nouvelle main-d'œuvre en région, l’avenir des aînés dans leur communauté, le mieux-être des familles à faibles revenus et l'accessibilité à la propriété pour les jeunes.

Le tourisme

C’est une industrie historique en Gaspésie. C’est l’industrie la plus importante de la région dans le sud de la Gaspésie , observe M. Cyr.

Propositions et engagements : Soutenir l’industrie touristique de la Gaspésie pour qu’elle se modernise, se diversifie afin de répondre aux standards des destinations de calibre international;

Développer une approche concertée qui va assurer le respect des cultures locales à l'allochtone et autochtone.

La santé

Entrée de l'hôpital de Maria (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Les soins reçus sont de qualité, reconnaît le candidat du PLQ , qui note que le manque de main-d'œuvre comme le vieillissement de la population sont les deux enjeux majeurs que devra affronter le système au cours des prochaines années.

Propositions et engagements : Augmenter le soutien et les soins à domicile;

Assurer l'accès réel à un médecin de famille.

« Les gens ont besoin de renfort en main-d'œuvre et d'une pause de réforme et de promesses. Le Québec est dû pour une réflexion collective sur l'avenir de son système de santé. » — Une citation de Christian Cyr, candidat du PLQ dans Bonaventure

Ce texte a été mis en forme à partir de deux entrevues réalisées (une en ondes et une hors d'ondes) avec le candidat qui devait se prononcer en 60 secondes sur chacun des thèmes soumis.