Première équipe qualifiée pour les séries, l’Atlético Ottawa a encore faim

Ils pourront le faire lors des deux dernières rencontres de la saison, d’abord à Halifax, samedi, avant de clore le calendrier dans la capitale, le 9 octobre.

[Ce sont] deux matchs qui sont deux finales. On a eu les séries, mais on a toujours de l’ambition. On veut terminer premier , souligne le jeune défenseur Zachary Roy, rencontré après l’entraînement de jeudi.

Le défenseur québécois Zachary Roy joue une première saison avec l'Atlético Ottawa. Photo : Gracieuseté de l'Atlético Ottawa

L’équipe a confirmé sa place en séries de brillante façon avec une victoire de 3-1 face aux Cavalry FC lors de sa dernière rencontre.

C’était vraiment amusant! On était très fiers, très heureux, je pense. Tout le monde était content. C'est une fierté aussi d’être les premiers à le faire dans l’histoire du club , ajoute Roy.

Brian Wright célèbre le superbe but de son coéquipier Ballou, sur bicyclette, lors du match contre le Cavalry FC. Photo : Gracieuseté de Mike Sturk

Les joueurs tirent une grande fierté d’être les premiers de la CPL à confirmer leur place en série, d’autant plus qu’à peu près personne n’avait prédit une bonne saison à l’Atlético Ottawa.

Il n’y a personne qui a cru en nous, on va se dire la vérité. On est venu avec une précision très intense cette saison, très déterminée. On a prouvé [ce qu’on est capable de faire] et on va continuer à le prouver , affirme pour sa part Ballou Tabla, qui a marqué un superbe but sur bicyclette lors du dernier match.

Ballou Tabla connaît une excellente saison avec l'Atlético Ottawa. Photo : York United / David Chant

« On le voit, je suis de bonne humeur, je suis content, je suis heureux. J’ai repris goût au foot et je prends beaucoup de plaisir. » — Une citation de Ballou Tabla, attaquant

Malgré cette belle énergie à l’entraînement, l’entraîneur Carlos Gonzalez affirme que rien n’a vraiment changé dans l’entourage de l’équipe. L’ambiance est excellente depuis plusieurs semaines et nous avons encore faim , explique le pilote de l’Atlético Ottawa.

L’équipe de la capitale possède une avance de quatre points sur le Forge FC en tête du classement, mais a joué un match de plus. Elle pourrait mathématiquement assurer son championnat de saison avec deux victoires pour terminer le calendrier.

L'entraîneur Carlos Gonzalez crie ses instructions aux joueurs pendant une rencontre. Photo : Gracieuseté de l'Atlético Ottawa

« Nous n’allons pas changer notre façon de faire. On y va étape par étape et au jour le jour depuis le début de la saison. » — Une citation de Carlos Gonzalez, entraîneur-chef

Avec un dernier match sur la route samedi, l’équipe pourrait être tentée de faire rouler son effectif davantage pour les dernières rencontres, d’autant que l’Atlético doit encore faire jouer 220 minutes à ses joueurs de moins de 21 ans cette saison.

C’est le choix de l’entraîneur, mais je serai prêt pour prendre encore de l’expérience. Ce pour des minutes importantes pour mon futur , aborde Zachary Roy, qui a participé à 11 rencontres cette saison. On doit se mettre mentalement en mode séries.

Je ne sens pas le besoin de faire beaucoup de changements , affirme toutefois Gonzalez. Nous avons un onze partant qui varie beaucoup et qui doit être compétitif. Ceux qui méritent de jouer vont être partants , ajoute l’entraîneur.