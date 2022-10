Les villes canadiennes sont-elles prêtes pour les changements climatiques?

Les deux pieds dans la boue, Shannon Baker désigne d’un geste le vaste sillon de terre derrière elle, où fourmillent grues et travailleurs.

Ce qu’on y construit, c’est une rivière d’un kilomètre , dit la directrice de projet pour les parcs et les lieux publics pour Waterfront Toronto avec un grand sourire.

Shannon Baker est directrice de projet pour les parcs et les terrains publics de Waterfront Toronto. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

Cette rivière, qui ressemble davantage à un canal, sera entourée de parcs et de marais et terres humides restaurés. Des couches superposées de bâches et de sol et végétation ainsi que de grandes racines d’arbre seront imbriquées dans ses berges pour les rendre plus résistantes à l’érosion.

À gauche, une photo aérienne des Port Lands en date de juin 2017. À droite, le plan du projet de revitalisation. Photo : Courtoisie

C’est un projet de 1,25 milliard de dollars, qui réalignera l’embouchure de la rivière Don dans les Port Lands de Toronto. Lorsqu’il sera terminé, il protégera 240 hectares de terres inondables à 20 minutes de marche du centre-ville.

En termes de grosseur, c’est l’équivalent d’un quartier qui s’étendrait de la Tour CN jusqu’au Centre Eaton.

« En améliorant la qualité des sols et en installant plus d’échappatoires pour l’eau, [...] l’eau pourra se jeter dans le lac, et ne pas déborder vers l’est vers les quartiers résidentiels. » — Une citation de Shannon Baker, directrice de projet pour les parcs et les terrains publics de Waterfront Toronto

Une transformation déjà entamée

C’est un exemple de classe mondiale d'adaptation aux changements climatiques! , affirme l’ex-chef de la résilience de la Ville de Toronto, Elliott Cappell.

Construits sur un marais, les Port Lands ont certes toujours été très vulnérables aux inondations, mais il ne fait aucun doute, selon lui, que ce risque augmente de jour en jour.

D’une part, il y a l’intensité et la fréquence des événements de pluie intense; de l’autre, divers facteurs qui conduisent les rivières à déborder : les deux s’empirent , dit-il.

En tant que chef de la résilience, M. Cappell avait pour mission d’analyser tous les risques liés aux facteurs climatiques pour la Ville Reine.

Chaque fois qu’il en parle, il résume la transformation du climat de Toronto de la même façon : plus chaud, plus mouillé et plus extrême .

C’est également vrai à l’échelle nationale.

Même en présumant que la planète serait capable de partiellement réduire ses émissions de carbone dans les prochaines années, les experts climatiques prévoient que, dans les grandes villes du pays, les jours de chaleur extrême seront deux fois plus fréquents au cours des trente prochaines années qu'ils ne l'étaient entre 1976 et 2005.

Les villes sont-elles prêtes pour ces changements?

« La première question, c’est : sommes-nous prêts pour gérer ce qui se passe en ce moment? La réponse est clairement non. » — Une citation de Elliott Cappell, ex-chef de la résilience de la Ville de Toronto

Fiona vient de ravager l'Est du pays. À l'Ouest, l'an dernier, la Colombie-Britannique a connu la vague de chaleur la plus meurtrière de son histoire suivie des inondations les plus coûteuses.

« Si vous avez grandi à Toronto, vous n’avez pas grandi avec la brumasse que nous avons vue l’année dernière », note également Elliott Cappell.

Le Canada en mode rattrapage

Toronto a été une des premières villes canadiennes à adopter une stratégie d’adaptation aux changements climatiques en 2008. Des dizaines de municipalités ont fait la même chose depuis.

Une étude (en anglais seulement)  (Nouvelle fenêtre) publiée le mois dernier par l’Institut du risque climatique en Ontario indique que parmi les 400 municipalités ontariennes étudiées, la moitié avait adopté une telle stratégie. Les auteurs notent néanmoins que la plupart n’avaient pas les moyens de les mettre pleinement en exécution et que peu de suivis étaient faits.

Le progrès en matière d’adaptation demeure limité en Ontario , conclut ce rapport.

Elliott Cappell affirme que ce n’est pas différent dans le reste du pays.

Dans certains domaines, comme les inondations, nous avons fait des progrès, mais ce n’est pas suffisant , estime-t-il.

Le Canada a du retard en matière de résilience.

Les inondations de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, en novembre dernier, seraient le désastre naturel « le plus coûteux de l'histoire de la province », selon le Bureau de l'assurance du Canada. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

On n’est pas nécessairement à l’avance à l'international , juge aussi le chercheur de l’Institut climatique du Canada Julien Bourque.

Il souligne qu’Ottawa n’a pas encore publié sa première stratégie nationale de résilience aux changements climatiques. Le Royaume-Uni, par exemple, en a une depuis 2008, et il la met à jour tous les cinq ans.

Un nouveau rapport de l’Institut climatique du Canada souligne d’ailleurs que le temps presse.

Les coûts associés aux inondations, les dépenses en santé liées à la pollution atmosphérique ou à la chaleur, et le raccourcissement de la durée de vie des routes et infrastructures en raison du climat coûtent déjà cher au Canada, souligne Julien Bourque.

D’ici 2025, on parle de perte de croissance économique de 25 milliards de dollars, ce qui représente environ la moitié de la croissance [du PIB ] pour cette année-là.

La publication promise d’une première stratégie nationale d’ici janvier lui donne tout de même espoir.

« On est sur le bon chemin, c’est un bon premier pas, cette stratégie [nationale], mais il faudra l'opérationnaliser rapidement. » — Une citation de Julien Bourque, associé de recherche pour l’Institut climatique du Canada.

Des exemples de succès encourageants

Julien Bourque estime d’ailleurs que si le Canada redresse sa trajectoire en termes de résilience climatique, il en verra des retombées très, très rapidement .

Selon le rapport de l’Institut, chaque dollar investi dans une telle mesure évite jusqu’à 13 $ ou 15 $ de perte.

Le projet des Port Lands inclura aussi 16 hectares de parcs, l'équivalent de 30 terrains de football. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

Le chercheur cite d’ailleurs un exemple qui déjà donné des résultats à Montréal : un projet de cartographie des zones inondables grâce à de la technologie laser, mené par la Communauté métropolitaine de Montréal.

On a vu clairement la différence entre les inondations de 2017 et de 2019, alors que la municipalité de Deux-Montagnes avait utilisé ces données pour agir [...] et n’avait presque pas eu de dommages , affirme-t-il.

Quant au projet des Port Lands, il devrait être prêt en 2024.