Bruce Springsteen sortira un album de reprises en novembre

Bruce Springsteen a repris des chansons célèbres sur son nouvel album Only the Strong Survive, qui sera lancé le 11 novembre. Celui qu'on surnomme « le Boss » y interprète notamment des succès des groupes soul The Temptations, The Supremes et The Four Tops.

L’opus comprend 15 titres, dont Do I Love You (Indeed I Do) , composée et jouée par Frank Wilson en 1965. Le vidéoclip de la version de Bruce Springsteen, aux accents rétro, et mettant en scène plusieurs instrumentistes et choristes, a été diffusé jeudi.

Only the Strong Survive comprend aussi des reprises de Tyrone Davis, Aretha Franklin, Dobie Gray et The Walker Brothers, ainsi que deux duos chantés avec Sam Moore.

Le légendaire chanteur de 73 ans a l'habitude de reprendre des chansons soul à la fin de ses spectacles. Dans une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube, il explique qu'il a voulu faire un album sur lequel il ne faisait que chanter .

Mon objectif est de permettre aux jeunes générations de découvrir la beauté et la joie qu’expriment ces titres, cette joie que j’ai eue en les écoutant pour la première fois , ajoute-t-il.

