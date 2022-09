Élections dans Bonaventure : Catherine Cyr-Wright au tournoi des candidats

Le jour et la nuit. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe avec Québec solidaire. À Bonaventure, on a du monde. J'ai une équipe formidable avec moi , dit-elle.

Et le défi supplémentaire, c’est sans nul doute d’être enceinte pendant sa campagne électorale et d’avoir à la maison un petit bambin de presque 3 ans. J'essaie quand même de prendre des moments avec lui pour juste être là pour qu’il me raconte sa journée ou j’essaie d’aller le chercher au CPE .

Difficile de ne pas avoir un pincement au cœur. C’est vrai pour d’autres parents, relève la candidate qui donne l’exemple de bénévoles de son équipe qui sont aussi parents. On le fait pour la société, on le fait pour nos enfants aussi, mais ça amène certains sentiments de culpabilité parce que c'est très prenant.

Cette fois-ci, la campagne prend un visage plus familial pour la candidate qui apprend à conjuguer activités politiques et présence auprès de sa famille (photo d'archives). Photo : Gracieuseté : Catherine Cyr-Wright

Travailleuse communautaire auprès d’organismes féministes, Catherine Cyr-Wright, a étudié en tourisme d’aventures, mais c’est avec en poche un bac en enseignement au secondaire et une maîtrise en technologie éducative qu’elle terminera son parcours universitaire.

Elle sortira aussi de l’université avec un petit penchant plus développé envers la politique. J'ai été à l'université en 2012, donc j'ai participé à la grève étudiante pour la gratuité scolaire , commente Catherine Cyr-Wright.

De ces années en tourisme d’aventures, la jeune femme de 32 ans a gardé le goût de la longue randonnée et du cyclotourisme. Elle a aussi été instructrice à l’école de voile de Carleton-sur-Mer.

Ceinture noire de karaté depuis huit ans, elle enseigne son sport aux plus jeunes à Bonaventure. C'est un sport très complet et une sorte de méditation là qui permet vraiment de décrocher puis de se concentrer , raconte la candidate.

Catherine Cyr-Wright n’a pas attendu longtemps après les études pour retourner dans la Baie-des-Chaleurs d’où elle est originaire : Je suis retournée chez nous pour rédiger mon mémoire de maîtrise. C'est un bel endroit pour venir rédiger, tant qu'à être au Québec.

Le Québec dont je rêve est égalitaire, indique la candidate pour expliquer son militantisme à Québec solidaire. L'environnement, l'égalité homme-femme, la lutte contre les inégalités, la justice sociale sont, dit-elle, des valeurs fondamentales. Québec solidaire est vraiment le seul parti à mon sens, qui incarne des valeurs de justice sociale, qui est prêt à avoir une vision systémique des problèmes , ajoute Mme Cyr-Wright.

Patrimoine

Propositions et engagements : Mettre en place des mesures pour protéger le patrimoine bâti, naturel, archéologique et immatériel même du Québec;

Créer une commission indépendante permanente consacrée à la sauvegarde du patrimoine;

Créer un organisme public qui prendrait possession de bâtiments patrimoniaux menacés pour les transformer en établissement touristique ou en centre culturel;

Mieux financer l'accompagnement offert aux municipalités pour la sauvegarde du patrimoine.

La mise en place d'une commission nationale et indépendante est essentielle pour protéger le patrimoine, parce que ça nous permet d'avoir une vision à long terme qui n’est pas influencée par d'autres intérêts comme des considérations économiques et politiques , fait valoir la candidate de QS dans Bonaventure.

Service de garde

Propositions et engagements : Créer des micros CPE qui pourraient accueillir entre 8 et 20 enfants;

qui pourraient accueillir entre 8 et 20 enfants; Verser une prestation poupon, soit une aide financière d'urgence de 870 $ par mois, aux parents qui ont épuisé leur prestation de régime parental qui n'ont toujours pas de place en garderie.

Pour la candidate, ces deux mesures sont complémentaires : On est le seul parti à proposer une solution temporaire pour que les parents arrêtent de s'appauvrir. (…) Puis, avec la 2e mesure, on met en place une solution à long terme rapide à instaurer puis adaptée à nos régions.

Logement

Ça fait des années qu'à Québec solidaire, on sonne l’alarme sur la crise logement , fait valoir la candidate de QS .

Propositions et engagements : Construire 500 logements sociaux en Gaspésie;

Protéger les droits des locataires grâce à un contrôle obligatoire des loyers pour éviter les hausses abusives;

Mettre un terme à l’éviction saisonnière de logements pour faire place à de l’hébergement touristique;

Contrôler la transformation de logement en résidence touristique en obligeant les plateformes à vérifier si le locateur est conforme aux réglementations gouvernementales;

Accentuer l'inspection de toutes les locations illégales de type Airbnb.

« La crise du logement, c'est multifactoriel, donc ça nous prendra un bouquet de mesures. On ne peut pas s'en remettre qu’au libre marché. » — Une citation de Catherine Cyr-Wright, candidate de QS dans Bonaventure

Cimenterie

On le sait, les citoyens et citoyennes sont préoccupés par les émissions de la cimenterie. Quatre-vingt-quatre signalements et onze plaintes ont été déposés, dont ça en dit long, surtout sur l'inaction du gouvernement et la non-priorité qu'est l'environnement pour la CAQ , soutient Catherine Cyr-Wright.

Propositions et engagements : S’assurer que la cimenterie améliore ses installations pour régler définitivement le problème d'émission de poussière;

Installer des capteurs publics pour obtenir des données indépendantes sur les émissions et rejets de la cimenterie;

Faire le suivi et les inspections nécessaires pour s’assurer que l’usine respecte toutes les normes.

La cimenterie de Port-Daniel-Gascons a généré à plusieurs reprises des émanations de poussières qui ont inquiété les résidents (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Couverture cellulaire

D’emblée, la candidate y voit un enjeu de sécurité publique, mais aussi de juridiction entre le fédéral et le provincial. Sur le plan de la qualité et de l'abordabilité, souligne Mme Cyr-Wright, les problèmes liés à la couverture cellulaire en région, ça nous montre encore une fois à quel point on est loin d'Ottawa. Il faut approcher tous les pouvoirs des régions. C'est aussi pour ça que le Québec et on va faire l'indépendance.

Propositions et engagements : Rapatrier les pouvoirs en télécommunications pour forcer les entreprises de télécommunications à respecter leurs engagements en créant un CRTC québécois; Exiger des entreprises qu'elles garantissent un réseau internet à haute vitesse et un accès au réseau cellulaire et à internet qui sera 30 % moins cher partout sur le territoire.

Chemin de fer

Propositions et engagements : Maintenir et poursuivre les investissements prévus pour la réfection et la reconstruction du rail jusqu’à Gaspé;

Nationaliser le transport interurbain par autocar pour offrir un service fréquence fiable, électrique et abordable;

Doubler l'enveloppe régionale en transport en commun pour bonifier les services de la région.

« Les gens sont prêts à la transition verte, ils veulent laisser le tour à la maison, ce que le solidaire va leur donner des moyens de faire le choix écolo. » — Une citation de Catherine Cyr-Wright, candidate de QS dans Bonaventure

Revitalisation des villages

Propositions et engagements : Assurer des services de base dans les villages comme l’accès à des micros CPE;

Assurer des services minimums dans les petites écoles pour qu’elles ne soient pas désavantagées par rapport aux écoles plus populeuses;

Mettre en place un principe d'équité territoriale pour décentraliser les budgets et la gestion des services dans les régions;

Établir un réseau de CLSC ouverts 24 heures/jour (surtout à Matapédia).

Si on veut garder les gens dans les villages, finalement il faut qu'ils puissent se loger, Québec solidaire va régler la crise du logement, notamment en construisant davantage de logements sociaux là où l'offre de logements est souvent la plus faible , commente Mme Cyr-Wright.

Main-d'œuvre

« À Québec solidaire, la solution au manque de main-d'œuvre passe entre autres par l'immigration. On veut une immigration permanente et régionalisée » — Une citation de Catherine Cyr-Wright, candidate de QS dans Bonaventure

Propositions et engagements : Créer des carrefours d'accueil en immigration régionaux;

Investir en francisation;

Élargir la reconnaissance des diplômes pour que les personnes immigrantes puissent pourvoir à des postes à la hauteur de ses compétences;

Offrir des billets culturels pour aider les immigrants à mieux connaître la culture québécoise;

Favoriser l’ouverture de CPE pour permettre aux deux parents d’être actifs sur le marché du travail;

Hausser le salaire minimum à 18 $ l'heure;

Offrir un minimum de quatre semaines de vacances, dix congés payés et douze jours fériés par année.

Tourisme

La plage de Carleton-sur-Mer est l'un des endroits de la baie des Chaleurs les plus fréquentés par les touristes (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Léa Beauchesne

Les touristes viennent découvrir notre région pour ses paysages, ses espaces naturels , fait valoir la candidate de QS. Pour Québec solidaire, c'est donc important de lutter activement contre les changements climatiques et de mettre en place davantage d'aires protégées, notamment dans l'aire de répartition du caribou, un animal emblématique de la Gaspésie.

Propositions et engagements : Abolir les frais d'entrée dans les parcs nationaux;

Mandater les bibliothèques municipales pour qu’elles puissent effectuer des prêts d'équipements de plein air;

Nationaliser le transport interurbain par autocar;

Doubler l'enveloppe régionale allouée en transport en commun;

Réglementer l'hébergement touristique pour que les plateformes comme Airbnb affichent uniquement des logements qui ont obtenu un permis;

Allonger la saison touristique dans le respect des territoires et des gens qui l'habitent.

La santé

« On est le seul parti qui ferme la porte au privé. » — Une citation de Catherine Cyr-Wright, candidate de QS dans Bonaventure

Propositions et engagements : Agir en prévention en augmentant le budget de la santé publique;

Instaurer une assurance dentaire publique et universelle,

Bonifier les soins à domicile;

Rendre les soins de santé mentale publics et accessibles;

Implanter un service de triage des malades à domicile avec une ligne 811 efficace pour éviter que tous les patients cognent à l'urgence;

Mettre de l’avant les compétences des autres professionnels soignants;

Faire des CLSC la porte d'entrée du système de santé.

Ce texte a été mis en forme à partir de deux entrevues réalisées (une en ondes et une hors d'ondes) avec le candidat qui devait se prononcer en 60 secondes sur chacun des thèmes soumis.