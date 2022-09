Le transport scolaire ne sera plus un enjeu dans le cadre des négociations entre le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) et les transporteurs. Les autobus des élèves sont donc « assurés jusqu'à la fin de l'année », indique l'établissement scolaire.

Une entente de principe a été conclue à Québec avec les transporteurs. Cette dernière devra encore être négociée au niveau régional. Cependant, le directeur général du CSSRS , Sylvain Racette, indique que les transporteurs de la région ont accepté de ne plus utiliser l'arrêt de leurs services comme moyen de pression.

« Il y avait des préoccupations : on demandait aux parents de se garder prêts, les écoles avaient leur plan de contingence et tout ça. Ce n’est plus nécessaire, le transport scolaire va être donné pour le reste de l’année. » — Une citation de Sylvain Racette, directeur général du CSSRS

On va pouvoir continuer à travailler avec eux [les transporteurs] pour transformer l’entente de principe en entente finale, on espère le plus rapidement possible. Le plus important, c’était que les transporteurs acceptent de ne pas recourir à aucun arrêt de service le temps qu’on finisse les négociations au niveau local , ajoute-t-il.