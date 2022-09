Les défis de jeunes agriculteurs en Chaudière-Appalaches

Ça l'a pris 13 à 14 mois avant d'avoir les premiers revenus de la ferme , lance d'entrée de jeu Véronique Boucher, jeune agricultrice beauceronne qui a dû payer ses dépenses avec ces deux autres emplois à l'extérieur de la bergerie.

« Les gens ne nous prennent pas nécessairement au sérieux. » — Une citation de Véronique Boucher, Bergerie Ovir'o à Saint-Martin

Véronique Boucher, de la Bergerie Ovir'o à Saint-Martin, a transformé les bâtiments de la ferme familiale en bergerie il y a six ans lorsqu'elle avait 19 ans. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Six ans après les débuts de sa bergerie en Beauce, une des rares dans la région, Véronique Boucher est toujours en démarrage d’entreprise. Elle souhaiterait un accès plus facile aux subventions et à des prêts remboursables sur une plus longue période. Ils veulent des garanties, ils veulent qu'on donne du cash, toutes des choses qu'on n'a pas , note celle qui vend une partie de sa viande dans une maisonnette aménagée tout près de la bergerie.

Le troupeau de Véronique Boucher compte 200 brebis et plus de 450 agneaux par année. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La ferme maraîchère La Belle Binette en est à sa deuxième année de production. On est un modèle différent, les politiques en place, demandes de subventions, grosseurs des terrains, ce n’est pas adapté, c’est un enjeu , explique Joanie Larouche, copropriétaire de la ferme de deux hectares.

La Ferme La Belle Binette compte 150 abonnés à ses paniers de légumes hebdomadaires. Les maraîchères Joanie Larouche et Caroline Turmel préparent les rabioles. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

« Il y a des gens qui ont envie de faire les choses différemment, une agriculture écoresponsable, tant environnementale[ment] que socialement. Si on croit en cette transition, je crois que le gouvernement a sa part à faire là-dedans. » — Une citation de Joanie Larouche, maraîchère et copropriétaire de la Ferme La Belle Binette

Fractionnement des terres, programmes de subventions, mise en marché, tous des points à revoir, selon elle.

La Ferme la Belle Binette compte une quarantaine de variétés de légumes. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le gouvernement doit prendre plus de risques

La difficulté qu'on a, c'est de partir des nouvelles productions en émergence, comme la culture maraîchère, la production ovine, apicole ou horticole , explique Pascal Leclerc, président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de Beauce-Sartigan.

« Je pense que le gouvernement devrait prendre plus de risques avec l'agriculture. » — Une citation de Pascal Leclerc, président de l'UPA de Beauce-Sartigan et producteurs de porcs

L' UPA et la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce et Desjardins ont justement créé un fonds pour venir en aide aux jeunes agriculteurs de productions émergentes. Le fonds donne accès à 10 000 $ pour aider à décoller.

L'inflation fait mal

Les grains ont monté de 30 à 40 % , indique Francis Lachapelle de la Ferme Carolait à Saint-Évariste-de-Forsyth, à la limite de la Beauce.

Lui et plusieurs de ses confrères producteurs de lait sont touchés par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. J'ai des amis, au lieu de payer 150 000 $, ils vont en payer 300 000 $ d'intérêts.

Des vaches laitières. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le producteur de lait originaire du Témiscamingue suggère un regroupement d'agriculteurs et de leurs troupeaux dans une ferme à la fine pointe de la technologie. Un partenariat pour s'entraider. Tu as quelqu'un de fort en mécanique et un autre dans la gestion du troupeau. Chacun a sa force , explique-t-il.

Une idée aussi bonne pour la relève. On est rendu que les jeunes avec leur emploi, ils ne veulent pas trop de stress, mais ils veulent la qualité de vie.

Les travailleurs étrangers temporaires et la bureaucratie

La relève agricole ne tombe pas du ciel et, pour les plus gros joueurs de l'industrie agricole, la présence des travailleurs étrangers temporaires est d'une importance capitale.

Un travailleur étranger temporaire dans une ferme laitière. Photo : Radio-Canada / Ariane Perron-Langlois

La main-d'œuvre, c'est criant. Pour renouveler des permis de travail, je pense qu'on est rendu à 155 jours d'attente. Pas pour un nouveau permis, mais bien un renouvellement , s'exclame exaspéré Francis Leclerc, président de l' UPA de Beauce-Sartigan.

« La bureaucratie, ça devient de plus en plus lourd. » — Une citation de Francis Lachapelle, agriculteur à la Ferme Carolait à Saint-Évariste-de-Forsyth

De son côté, Francis Lachapelle de la Ferme Carolait espère voir les contrats pour les travailleurs étrangers s’allonger de deux à cinq ans pour remédier au problème de la relève, mais aussi de la paperasse qui vient avec.

Même constat quand vient le moment de faire les demandes de subventions et de financement pour Véronique Boucher de la Bergerie Ovir'o.

Les délais durent des semaines, des mois. Il y a un manque aussi au niveau du personnel pour nous répondre, on est dans des situations stressantes.

L'élection au Québec se tient le 3 octobre. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Ferme en émergence ou conventionnelle, tous ont leurs défis. Mais pour chacun, le plus important, c’est le consommateur. Ce dernier aura un choix à faire en allant voter lundi.