Premières Nations : Fredericton présente une proposition de financement

L’an dernier, le gouvernement a unilatéralement annoncé la fin d’une entente qui était en vigueur depuis plus de 25 ans. Cette entente permettait aux communautés autochtones de conserver 95 % des revenus de la taxe sur l’essence collectée sur les réserves, jusqu’à un maximum de 8 millions de dollars. Au-delà de ce plafond, les communautés pouvaient conserver 70 % des montants.

Un financement lié à de nouvelles exigences

Le premier ministre conservateur, Blaine Higgs, dit vouloir que les fonds qui seront versés aux Premières Nations servent à améliorer le niveau de vie dans les communautés.

« Nous avons de grandes différences dans les niveaux de vie et nous voulons travailler avec les Premières Nations pour développer un modèle économique qui fonctionne. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre

Selon lui, l’entente qui permettait de conserver les revenus tirés de la taxe sur l’essence profitait inégalement aux différentes communautés, ce qui a entraîné un développement inégal d’une communauté à l’autre. Blaine Higgs souhaite donc mettre en place des normes qui s’appliqueraient partout.

Nous pouvons développer des normes à long terme vers lesquelles nous nous épanouissons tous, afin que les membres des communautés ressentent vraiment la différence , dit le premier ministre.

Blaine Higgs, premier ministre conservateur du Nouveau-Brunswick, se défend de vouloir imposer son point de vue aux Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le cadre de financement présenté vise justement cet objectif. Ce que fait le cadre, c'est identifier les conditions pour faire ce que les chefs veulent pour leurs communautés en termes de conditions de vie, la possibilité d'accéder à l'éducation, de pouvoir faire ce que vous voulez dans la vie, la capacité d'accéder aux services de santé, aux services éducatifs, aux services sociaux , les services de soins aux personnes âgées, toutes ces choses font partie du cadre , précise Blaine Higgs.

Le premier ministre se défend de vouloir imposer la façon dont les fonds seraient dépensés au sein des Premières Nations.

Je ne pense pas que nous devrions perdre de vue la discussion parce que quelqu'un pense, eh bien, nous essayons d'imposer les conditions, ou les dépenses, non, nous essayons juste de tous nous mettre d'accord sur ce que devraient être les normes pour permettre à tout le monde dans la communauté d’atteindre leur propre niveau de réussite , se défend-il.

Certaines communautés recevront moins et d’autres plus

Blaine Higgs n’a pas précisé comment seront calculés les fonds qui seront éventuellement versés aux Premières Nations. Les revenus de la taxe sur l’essence collectés dans les réserves seront versés dans le budget général de la province, d’où les fonds qui pourraient être distribués aux Premières Nations proviendraient.

L'idée pour nous de taxer, c'est que nous avons alors les revenus à partager, pour élever toutes les Premières Nations, ou n'importe quelle communauté, selon les besoins pour qu'elles aient un meilleur mode de vie , soutient Blaine Higgs.

Des Premières Nations pourraient recevoir moins que ce qu'elles obtenaient en vertu de l'entente sur la taxe sur l'essence. Photo : Reuters / Bing Guan

Mais combien recevront les différentes communautés, le premier ministre reste vague sur cette question. Nous ne savons pas ce que ce sera, certains cas plus, absolument, certains cas moins, peut-être, mais cela dépend de la communauté, cela dépend de l'endroit où ils se trouvent et de l'idée, vous savez, qu'une communauté évidemment plus grande a des besoins plus importants.

L’approche de Fredericton ne rallie pas les chefs

Le chef Terry Richardson, de la Première Nation Pabineau, rejette ce qui a été présenté par la province pour remplacer les revenus tirés de la taxe sur l’essence.

Le premier ministre ne veut rien savoir. J’ai parlé avec, ça fait une couple de journées, une semaine, ils ont apporté une entente-cadre, ça fait pas de sens, on va en arrière. Il faut qu’on continue à bouger en avant. C’est de valeur qu’il travaille comme ça.

Terry Richardson, chef de la réserve de Pabineau près de Bathurst, dit qu'il est très difficile de discuter avec le gouvernement conservateur de Blaine Higgs. Photo : Radio-Canada

Le chef Richardson déplore l’approche adoptée par Fredericton. C’est comme une chose paternaliste qui dit, on va dire comment tu vas dépenser l’argent. C’est pas à ce gouvernement-là de dire aux peuples autochtones comment dépenser l’argent qu’on fait.

Le chef Allan Polchies, de la Première Nation St. Mary’s, abonde dans le même sens. Nous avons présenté d'autres options, et malheureusement, le gouvernement Higgs veut être maternel et faire comme il veut , déplore le chef Polchies, selon qui le gouvernement Higgs n'a pas réussi à entretenir des relations diplomatiques, progressistes et constructives de nation à nation avec la nation Wolastoq.

Malgré tout, le chef Richardson ne souhaite pas commenter davantage, puisque les pourparlers se poursuivent. Je ne peux pas dire trop parce qu’on est encore en train d’essayer de peut-être améliorer ça un peu.

Des relations plus tendues que jamais

Le déroulement des discussions entourant le nouveau cadre de financement semble bien illustrer l’état des relations entre les Premières Nations et le gouvernement conservateur de Blaine Higgs.

Ça c’est le gouvernement le plus pire que j’ai jamais travaillé avec. Avec les autres, on était à la table, on était en train de parler, de jaser, essayer de bouger un peu de temps en temps , soutient le chef mi’kmaw de la Première Nation Pabineau, Terry Richardson.

« Avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick, ça va mal entre les autochtones et la province. » — Une citation de Terry Richardson, chef de la Première Nation Pabineau

Le chef de la Première Nation St. Mary’s, Allan Polchies, croit que le premier ministre devrait prendre le temps de mieux connaître l’histoire et la réalité des Premières Nations.

Allan Polchies, chef de la Première Nation Sitansisk Wolastoqiyik. Photo : Radio-Canada

Ils doivent comprendre que notre peuple est ici depuis des temps immémoriaux, et bien sûr, nous avons notre propre langue, nous avons notre propre culture, et nous respectons tous les autres voisins, les Acadiens, les anglophones, les nouveaux arrivants, nous sommes partie de cette province et nous voulons pouvoir honorer, continuer la paix et l'amitié, la relation que nos ancêtres nous ont laissée , explique le chef Polchies.

Les chefs déplorent toute une série de décisions du gouvernement Higgs : son refus répété de tenir une enquête publique sur le racisme systémique que vivent les Autochtones, sa demande aux fonctionnaires de ne plus faire référence aux territoires non cédés même s’il s’agit d’un fait historique, sa décision de retirer aux Premières Nations les revenus tirés de la taxe sur l’essence et plus encore.

Il devrait s’asseoir avec les chefs des Premières Nations, et avoir des négociations sincères [...] Il y a un manque de respect, un manque de collaboration , estime Guy Arseneault, député libéral de Campbellton-Dalhousie.

Je pense que le premier ministre ne comprend pas les réalités des Premières Nations, l’histoire de notre relation avec les Premières Nations, et les droits qui existent pour les Premières Nations au Nouveau-Brunswick, soutient David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre Higgs reconnaît que les relations ne sont pas les meilleures qui soient.

Je pense que la relation a été tendue, et j'espère que nous pourrons l'améliorer, et je suppose que ce pourrait être par la façon dont nous travaillons sur le développement économique de chaque communauté des Premières Nations, afin d’élever les normes pour répondre aux besoins des communautés , avance-t-il.

Jour de la Vérité et de la Réconciliation

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décrété que le 30 septembre, jour de la Vérité et de la Réconciliation, serait dorénavant un jour férié.

Les chefs des Premières Nations ont salué cette décision. Pour plusieurs, il s’agit d’un pas dans la bonne direction, en termes de relations entre la province et les Premières Nations.