Où et comment souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation à Ottawa

Des événements pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation vont avoir lieu le vendredi 30 septembre dans la région de la capitale fédérale pour réfléchir aux dommages causés par les pensionnats pour Autochtones et pour rendre hommage aux personnes qui ont été forcées d'y aller.

Rassemblement sur la colline du Parlement

Un rassemblement sur la colline du Parlement à Ottawa est prévu à compter de 8 h 30, vendredi. L’événement débutera avec une cérémonie de bienvenue, de la danse et une présentation d’une plume d’aigle aux survivants des pensionnats pour Autochtones.

Une cérémonie d’ouverture en compagnie de l’aînée algonquine Claudette Commanda est ensuite prévue pour 10 h, suivie entre autres par la présentation d’un discours par l’activiste Autumn Peltier.

Plusieurs autres activités sont à l’horaire de ce rassemblement, dont des prestations de tambours, de chansons et des prises de paroles.

Une marche avec Albert Dumont

Le conseiller spirituel de la nation algonquine, Albert Dumont, a lancé une invitation aux membres du public à l'accompagner pour une marche qui vise à promouvoir la campagne "Reconnaître la vérité" .

La marche prendra place sur la promenade Sir John-A.-Macdonald, dont le nom demeure inchangé un an après que des conseillers municipaux et des citoyens d’Ottawa en aient fait la demande.

Albert Dumont invite donc le public à marcher avec optimisme et confiance que la Commission de la capitale nationale changera le nom de la promenade SJAM à la promenade Kichi Zibi .

Les personnes qui souhaitent participer à cet événement sont priées de se rendre au Musée canadien de la guerre, avant la marche qui commence à 9 h. Tous sont invités à porter un chandail orange.

Dévoilement d’une plaque sur la rue Sparks

Plusieurs activités sont également organisées par le Cimetière Beechwood. Celles-ci se déroulent sur son terrain dans le quartier Vanier et dans le centre-ville d'Ottawa.

Sur son terrain, le Cimetière Beechwood organisera des visites à pied de 9 h à 19 h, dans l’espoir de se concentrer sur les personnes inhumées au cimetière qui ont travaillé avec la communauté autochtone.

Il mettra l’accent sur des personnes comme le Dr Peter Henderson Bryce, qui a aidé à documenter la crise sanitaire dans le système des pensionnats pour Autochtones.

Des visites à pied auront aussi lieu au centre-ville d'Ottawa à compter de 9 h.

Le Cimetière Beechwood demande aux personnes qui souhaitent participer aux événements de s'inscrire au préalable.

Une plaque sera dévoilée chez James Hope & Sons situé au 61, rue Sparks, à 10 h 30.

James Hope & Sons a publié le rapport de Bryce qui décrit en détail les taux élevés de maladies et de décès chez les enfants et l’incapacité du gouvernement canadien à prendre des mesures efficaces.

Horaires modifiés et fermetures de routes à prévoir à Ottawa

Des changements d’horaire de certains services municipaux, provinciaux et fédéraux sont en vigueur dans le cadre de ce jour férié fédéral. Des fermetures de route en raison d’événements et des marches sont également prévues dans la capitale fédérale.

L’Ontario et le Québec ont décidé de ne pas en faire un jour férié provincial, ce qui signifie donc que les écoles demeurent ouvertes.

Les garderies municipales de la Ville d’Ottawa sont fermées ce vendredi. Il en va de même pour la majorité des centres du service à la clientèle et des services offerts par Santé publique Ottawa.

Il est toutefois possible d’appeler la ligne téléphonique du service 3-1-1 pour les questions urgentes uniquement , précise la Ville d’Ottawa dans un communiqué.

La plupart des centres d’art et des musées de la Ville d’Ottawa sont aussi fermés. Toutefois, les musées de l’agriculture et de l’alimentation, de l’aviation et de l’espace, et des sciences et de la technologie du Canada demeurent ouverts et l’entrée est gratuite.

Le Centre de répit Bernard-Grandmaître est également fermé. Par ailleurs, certaines bibliothèques peuvent être fermées et certains programmes de loisirs peuvent être modifiés ce vendredi.

Puisqu’il s’agit d’un jour férié fédéral, les fonctionnaires fédéraux pourraient avoir congé ce vendredi, ce qui pourrait avoir une incidence sur certains services publics.

OC Transpo et Para Transpo fonctionnent selon leurs horaires réguliers. La ligne téléphonique de réservation de Para Transpo est ouverte de 7 h à 17 h. La ligne d’information et d’annulation de voyage est ouverte de 6 h à 0 h 30.

La collecte des bacs verts, de recyclage, des déchets et des articles encombrants se déroule comme à l’habitude, et ce, même pour les immeubles à logements multiples.

La rue Wellington sera fermée aux véhicules jusqu’à midi pour un événement de vérité et de réconciliation sur la colline du Parlement. La rue Wellington sera aussi fermée du Musée canadien de la guerre à la rue Elgin de 11 h 30 à 13 h.

Aucun des centres commerciaux de Bayshore, de Rideau, de St-Laurent ou de Tanger n’a annoncé vendredi ses heures d’ouverture. La Place d’Orléans demeure ouverte. À noter que certains commerces pourraient avoir changé leur horaire.

Les succursales de la LCBO ouvrent à compter de midi. La chaîne The Beer Store n’a pas annoncé de changement à ses heures d’ouverture.

