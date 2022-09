Connaissez-vous les Premières Nations d’ici?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? Consulter sous forme de texte Les Premières Nations du Sud-Ouest de l'Ontario sont disséminées dans la région, certaines ont des revendications territoriales et d'autres non.

Ces huit Premières Nations n’ont pas toutes le même statut, explique Mary Duckworth, cheffe de la Première Nation de Caldwell.

Les Premières Nations de Caldwell, Chippewas de la Thames, Chippewas de Kettle et Stony Point, Aamjiwnaang, ainsi que celle de l’île Walpole [...] sont les titulaires des droits inhérents pour le Sud-Ouest de l'Ontario , explique-t-elle.

« Trois autres Nations résident également dans le Sud-Ouest de l'Ontario : Oneida, Moraviantown et Munsee-Delaware. Ces trois nations se sont installées sur le territoire du Conseil des Trois Feux. » — Une citation de Mary Duckworth, cheffe de la Première Nation de Caldwell

Mary Duckworth est la cheffe de la Première Nation de Caldwell. Photo : Gracieuseté de Mary Duckworth

Larry Sault est le PDG de Anwaatin, une entreprise autochtone qui travaille avec les communautés autochtones, notamment pour aider à la planification de solutions climatiques naturelles liées à l'action contre le changement climatique.

Il abonde dans le même sens que Mme Duckworth et précise que les Nations des Moraviens de la Thames (Moraviantown), Munsee-Delaware, Oneida ne détiennent pas de revendications territoriales dans cette région [Sud-Ouest de l’Ontario] .

Les Oneida de la Thames sont originaires de l'État de New York et du Wisconsin. Les Munsee-Delaware et la Nation Delaware de Moraviantown étaient originaires de l'État de New York, du New Jersey et de la Pennsylvanie , explique-t-il.

« Historiquement, il est entendu que chacune de ces tribus [du territoire américain] a cherché à se réfugier au Canada après s'être alignée sur la Grande-Bretagne lors de la guerre de 1812. » — Une citation de Larry Sault, PDG de Anwaatin

D'ouest en est

Le territoire de la Première Nation de Caldwell comprend des villes telles que Windsor et Leamington. Sur son territoire se trouve, entre autres, une importante industrie agricole (essentiellement dans les régions de Leamington et Kingsville) et automobile (Windsor).

Comme son nom l'indique, la Première Nation de l'île Walpole est établie sur l'île du même nom. Cette île est notamment connue pour être la dernière demeure du chef Tecumseh, une figure autochtone connue entre autres, pour s’être battu au 19e siècle contre les Américains.

Le territoire de la Première Nation Aamjiwnaang est situé à l’intérieur des limites de la ville de Sarnia. Il a souvent été question des effets de la pollution sur la communauté, puisque Sarnia abrite une importante industrie pétrochimique.

La Première Nation des Moraviens de la Thames, également connue sous le nom de Nation Delaware de Moraviantown, est établie dans la région de Chatham-Kent.

À 35 kilomètres de Sarnia, sur les rives du lac Huron se trouve la Première Nation Chippewas de Kettle et Stony Point.

La Première Nation des Chippewas de la Thames est sur la rive nord de la rivière Thames, à 20 kilomètres environ au sud-ouest de London.

À 24 kilomètres à l'ouest de la ville de St. Thomas, et donc au sud-ouest de London, se trouve la réserve de la Première Nation Munsee-Delaware.

La Nation Oneida de la Thames est située à 30 minutes de route environ dans le sud-ouest de London.

Les Premières Nations Munsee-Delaware et Chippewas de la Thames sont géographiquement proches l'une de l'autre.