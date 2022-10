Des Russes fuyant la mobilisation militaire bloqués par les délais d’immigration canadiens

Les délais dans le traitement des demandes d’immigration au Canada font craindre le pire à certains Russes qui cherchent à fuir la mobilisation militaire dans leur pays. Alors que les convocations se multiplient à travers leur pays, des hommes dont le dossier est en traitement depuis parfois plus d’un an craignent d’être forcés d’aller combattre en Ukraine.

Pavel Slinkov-Albul se souvient très bien du jour où Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation de centaines de milliers de réservistes russes. Le père de famille de 35 ans venait de partir en voyage d’affaires. Dès que son avion a atterri, les messages textes ont commencé à retentir sur l'écran de son téléphone.

Même s’il y avait déjà des rumeurs concernant la mobilisation, nous étions tous sous le choc , se souvient-il.

Le 21 septembre, le président russe, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle visant 300 000 jeunes réservistes pour combattre en Ukraine. Selon le média indépendant russophone Meduza, les autorités russes planifient plutôt de conscrire 1,2 million de personnes.

Depuis, des centaines de milliers de personnes ont fui vers des pays voisins comme la Géorgie, l’Arménie ou encore le Kazakhstan. Contrairement à elles, Pavel Slinkov-Albul, lui, n’a pas les moyens de quitter son pays et son emploi.

Un jeune homme fuit la Russie pour la Géorgie. Photo : Radio-Canada / Dimitri Bitsuleiman

Depuis l’annonce de la mobilisation, il vit donc dans la crainte de recevoir une convocation de l’armée. Il n’est pas un réserviste et n’a pas d’expérience militaire, mais il dit que personne n’est à l'abri. Les autorités russes ont d’ailleurs admis, cette semaine, que de nombreux hommes censés être exemptés ont été convoqués.

J’ai peur pour mon avenir. J’ai peur d’aller en prison et que l’État détruise ma vie , raconte l’homme qui se dit prêt à aller en prison pour éviter d’être envoyé en Ukraine.

Son seul espoir est l’obtention de son visa d’études canadien, qu’il attend depuis le début du mois de février. Il dit avoir contacté le gouvernement canadien, mais ignore toujours quand le traitement de son dossier sera complété.

« J’ai très peu d’espoir. » — Une citation de Pavel Slinkov-Albul

Pas un cas isolé

L’avocat spécialisé en immigration de Toronto Lev Abramovich dit avoir été contacté par de nombreux Russes dans la situation de Pavel Slinkov-Albul depuis le début du conflit.

Certains de ses clients, comme Mariia, une ingénieure qui vit à Moscou, attendent depuis plus d’un an. Elle a soumis une demande de visa d’études pour faire son doctorat à l’Université McMaster, à Hamilton, en Ontario, en septembre 2021. Son conjoint, lui, espère obtenir un permis de travail pour l’accompagner.

C’est injuste parce que nous souffrons aussi en raison de cette situation. Nous ne voulons pas être des réfugiés. Nous voulons contribuer [à la société canadienne], mais nous ne pouvons pas le faire parce que notre dossier est en attente , déplore-t-elle.

La jeune femme dit que son conjoint et elle feront tout pour éviter l’armée.

J’étais très jeune à l’époque, mais j’ai vu les soldats revenir d’Afghanistan. Ces gens souffrent toute leur vie , dit Mariia, qui craint que son conjoint subisse le même sort.

Dans une déclaration par courriel, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ( IRCC ) explique que bon nombre des perturbations engendrées par la pandémie de COVID‑19 ont été résolues, mais que l'agence fait toujours face à de nombreux défis.

Cela s’est traduit par une importante accumulation de demandes à traiter au cours des 18 premiers mois de la pandémie et par une augmentation des délais de traitement , affirme l’agent en communications d’ IRCC , Jeffrey MacDonald.

Il ajoute qu’ IRCC fait face à un nombre record de demandes de visa de résidence temporaire. Par exemple, l’agence affirme avoir finalisé près de 560 000 demandes initiales de permis d’études en 2021, dépassant ainsi le record établi en 2019 de 31 %.

Selon Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le traitement de la plupart des demandes de visa d’études complétées pour les citoyens russes est de 13 semaines, contre 15 pour un visa de travail.

Un système archaïque

Lev Abramovich, lui, affirme que les délais d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada datent d’avant la pandémie.

Il qualifie le fonctionnement de l’agence fédérale d'archaïque et soutient qu’elle doit être réformée et faire preuve de plus de transparence.

IRCC s’appuie sur des consulats pour faire le travail dont le niveau de compétence et la capacité opérationnelle varient , explique l’avocat en ajoutant que les délais de traitement des dossiers varient d’un consulat à l’autre.

Il explique que les demandes de visa des citoyens russes sont pour leur part gérées au bureau de Varsovie, qui priorise actuellement les dossiers des réfugiés ukrainiens.

C’est tout à fait normal, mais les dossiers des citoyens russes devraient être transférés ailleurs.

Des parents et des connaissances de réservistes russes pleurent le départ de leurs proches dans la ville de Volzhsky, dans la région de Volgograd, en Russie, à la suite de la mobilisation partielle ordonnée par Vladimir Poutine. Photo : Reuters / STRINGER

« La situation est extrêmement urgente. » — Une citation de Lev Abramovich, avocat spécialisé en immigration

Il ajoute que ceux qui ont trouvé refuge dans des pays voisins, comme la Turquie, l'Arménie ou encore la Géorgie, ont souvent des statuts temporaires qui les rendent vulnérables.

De la chair à canon

Réfugié en Géorgie avec sa femme et son fils depuis février, Anton Chernyshev a récemment appris que les autorités russes se sont déjà présentées à son ancienne adresse pour le conscrire.

Mais pour lui, qui a fait son service militaire obligatoire, retourner dans l’armée russe est impensable.

Il s'inquiète du sort des nouvelles recrues sur le champ de bataille et craint les sévices qu'elles pourraient subir aux mains de leurs frères d’armes.

Anton Chernyshev a trouvé refuge en Géorgie avec sa famille. Il craint d'être contraint à aller se battre en Ukraine s'il retourne dans son pays. Photo : Radio-Canada / Fournie par Anton Chernyshev

« Ils vont être considérés comme de la viande fraîche, littéralement. » — Une citation de Anton Chernyshev

Le père de famille fait référence à la dedovshchina , une forme de bizutage institutionnalisé extrêmement brutal qui s'accompagne généralement de sévices physiques et psychologiques et dont sont souvent victimes les nouvelles recrues.

Lorsque les soldats qui se battent déjà là-bas vont les voir arriver, ils vont leur faire subir toute leur colère et les choses terribles dont ils ont été témoins , déplore le jeune trentenaire.

L’armée ne s’est pas modernisée. Elle demeure très semblable à ce qu’elle était au temps de l’Union soviétique. [Les nouvelles recrues] vont être utilisées comme de la chair à canon. Je doute qu’elles reçoivent une quelconque formation militaire, surtout celles qui n’ont pas d’expérience , ajoute le journaliste russe Yevgeny Kiselyov.

Anton Chernyshev espère que sa demande de visa en tant que travailleur spécialisé sera acceptée par le Canada, mais il attend déjà depuis plus d’un an et demi.