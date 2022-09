Fermeture temporaire du pont de Saint-Majorique

Le pont sera fermé de vendredi matin jusqu’à mardi matin.

Le ministère des Transports a entrepris en mai dernier d’installer un revêtement en béton armé sur les structures centrale et sud du pont. Les travaux de réfection, qui ont été confiés à l’entreprise Construction L.F.G. inc., pour un montant de 1,9 million de dollars, se sont poursuivis tout l’été.

Le chantier, qui devait se terminé à la mi-septembre, est presque entièrement complété.

Un détour est organisé par la montée de Corte-Real et la montée de Pointe-Navarre. Ce détour rallonge d’une vingtaine de minutes le trajet entre Gaspé et les communautés situées au nord de la rivière Darmouth, comme Saint-Majorique, mais aussi la péninsule de Forillon et Rivière-au-Renard.