Le Bureau du Conseil privé a réfléchi aux cryptomonnaies pour faire face à l’inflation

Selon des documents internes du gouvernement fédéral, le Bureau du Conseil privé a préparé une note d'information sur la viabilité des monnaies numériques pour le chef de la fonction publique des semaines après les commentaires de M. Poilievre, fin mars. Le rôle du Bureau du Conseil privé est de fournir des conseils non partisans au premier ministre et au Cabinet.

La note d'information, obtenue par La Presse canadienne par le biais d'une demande d'accès à l'information, indique qu' à la lumière des pressions inflationnistes, certains partisans ont vanté la capacité des cryptoactifs comme le bitcoin et l'ethereum à "décentraliser" l'économie canadienne, en fournissant un substitut pour la monnaie nationale .

Mais les cryptomonnaies n'ont pas fourni de protection contre l'inflation et servent de piètres substituts au dollar canadien pour les transactions quotidiennes, indique le document, qui a été remis au greffier du Conseil privé au début du mois de mai.

Le document, qui n'a été que légèrement expurgé par les responsables de l'accès à l'information, indique que l'instabilité des prix des actifs a été extrêmement volatile . Cela limite leur utilisation en tant que réserve de valeur, une caractéristique clé d'une monnaie qui fonctionne bien , dit-il.

« Les cryptoactifs n'ont pas non plus été protégés contre l'inflation, la majorité de leur utilisation étant spéculative et avec un comportement des prix cohérent avec celui des actifs risqués. »