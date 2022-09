26 000 croisiéristes accosteront à La Baie cette semaine

Quatre navires supplémentaires font escale à Saguenay en raison d’un changement d’itinéraire, ce qui portera le nombre total de touristes de la mer de passage chez nous à 26 000 cette semaine.

Ces croisiéristes, 10 000 en tout, se dirigeaient initialement vers les provinces atlantiques. Ils voyagent à bord du Zaandam, un navire néerlandais. Le bateau mouille au quai jusqu'à 18 h jeudi. Vendredi, l’Aurora, qui bat pavillon dans les Bermudes, accostera à La Baie.

Selon la directrice générale de Promotion Saguenay, Priscilla Nemey, l’achalandage provoqué par ce navire imprévu a nécessité quelques pirouettes.

Ça nécessite beaucoup de débrouillardise parce que plusieurs de ces escales-là, on l’a su à la dernière minute. On a une équipe extraordinaire. À quelques heures d’avis, ils ont été présents avec le sourire et le même enthousiasme avec chacune des escales qu’ils font. Ça nécessite beaucoup de réorganisation, de nolisement d’autobus. D’avoir des guides dans nos autobus. Nos attraits touristiques aussi. Des fois, ça a doublé le volume dans nos attraits, mais tout le monde l’a fait avec coeur , a fait savoir la directrice générale.

La journée de dimanche sera particulièrement achalandée avec la présence du Queen Mary 2 et ses 4000 passagers et membres de l’équipage, et du Caribbean Princess, dont la capacité est encore plus grande.