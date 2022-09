La reine Élisabeth II est morte de « vieillesse », selon son certificat de décès

Après 70 ans de règne, Élisabeth II est décédée dans son château écossais de Balmoral. Sa mort avait été annoncée par le palais de Buckingham à 18 h 30, heure locale, mais on savait que la première ministre Liz Truss en avait été informée à 16 h 30.

Le certificat a été signé par la princesse Anne, la fille d'Élisabeth II, qui avait accompagné la souveraine pendant ses dernières heures.

Les princes William, Andrew et Edward ainsi que la femme de ce dernier arrivaient au château de Balmoral, le jeudi 8 septembre, pour se rendre au chevet de la reine Élisabeth II. Photo : Getty Images / Jeff J Mitchell

Son fils aîné, devenu Charles III, était arrivé à la mi-journée à Balmoral, mais ses autres fils Andrew et Edward, ainsi que le fils aîné de Charles, William, n'y étaient parvenus que dans la soirée. Harry, frère de William, n'était arrivé que bien plus tard.

Dans la case profession du certificat figure la mention : Sa Majesté la reine . Et le château de Windsor, en périphérie ouest de Londres, y apparaît comme son adresse usuelle : elle y passait la plupart du temps depuis le début de la pandémie de COVID-19, alors que le palais de Buckingham dans la capitale est habituellement la résidence principale des monarques britanniques.

Si la reine était décédée en Angleterre, il n'aurait pas été nécessaire de remplir un certificat de décès, obligation légale qui s'applique aux sujets du souverain, mais pas au souverain lui-même.

Mais cette contrainte légale qui remonte à 1836 ne s'applique pas en Écosse, qui a un système législatif distinct et où la loi dispose que la mort de chaque personne doit être enregistrée.

Le certificat a été établi par Douglas James Allan Glass, médecin de Braemar, village voisin de Balmoral, apothicaire de la reine depuis 34 ans.

Selon le Times, il se trouvait alors à Balmoral pour des consultations de routine pour le personnel. Nous étions préoccupés par la santé de la reine depuis plusieurs mois , a déclaré, selon le journal, le médecin de 68 ans.

La cause principale de la mort est enregistrée , c'était attendu et nous savions ce qui allait se passer , a-t-il expliqué, précisant que la princesse Anne se trouvait non loin et que le prince Charles était présent .

Santé fragile

La reine Élisabeth II accueillait la nouvelle première ministre Liz Truss, le 6 septembre 2022, ce qui allait être sa dernière apparition publique. Photo : Getty Images / WPA Pool

La dernière apparition publique d'Élisabeth II remonte au 6 septembre, quand elle a chargé la nouvelle première ministre Liz Truss de former un gouvernement. La souveraine était alors apparue souriante, mais frêle, appuyée sur sa canne.

Ces dernières années, le palais était resté d'une grande discrétion concernant l'état de santé de la souveraine. Il n'avait révélé qu'après des fuites dans la presse sa nuit d'hospitalisation il y a un an pour des examens dont la nature n'a jamais été précisée.

Ensuite, des problèmes de mobilité avaient été évoqués, alors qu'elle annulait de nombreuses apparitions.

Dix jours de deuil national

Des milliers de personnes se sont réunies pour assister aux funérailles ou voir la procession funéraire. Photo : via reuters / Pool

Dix jours de deuil national ont suivi le décès de la reine. Des dizaines (voire des centaines) de milliers de personnes ont fait la queue pour aller se recueillir devant son cercueil d'abord à Édimbourg, puis à Londres, à Westminster.

Quelque 2000 personnes, dont des chefs d'État et des membres de familles royales, ont assisté aux funérailles d'État dans l'abbaye de Westminster le 19 septembre.

Mais des milliers d'autres personnes s'étaient pressées le long des routes pour voir une dernière fois le cercueil de cette reine immensément populaire dans son pays.