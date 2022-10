L’École élémentaire catholique Pavillon des Jeunes fête ses 50 ans

Jean Brûlé a été le premier directeur de l’école, en 1972. Il a hâte de retrouver ses anciens collègues enseignants et les élèves devenus adultes.

J'espère rencontrer des membres de l'équipe originale de la fondation de l’école en 1972 , explique-t-il.

Selon Jean Brûlé, le plus grand défi à l'époque était de faire accepter la présence d'une école de langue française. Nos écoles étaient camouflées sous le nom d’« écoles bilingues », se rappelle-t-il.

Âgé de 82 ans, M. Brûlé affirme qu’il n’avait jamais pensé qu’il fêterait les 50 ans d'une école dont il a vu la fondation.

« Quand on se réveille le matin, on remercie le Seigneur qu’on soit encore capable de vivre à ce moment-là et de rencontrer des gens. Le temps passe si vite. »