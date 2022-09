Jeux de l’Acadie : les préparatifs de la 42e finale à Memramcook sont lancés

Le travail d’organisation est déjà bien entamé, selon la présidente du comité organisateur, Brenda Comeau.

Ça fait deux ans qu’on travaille. On a un comité. Vraiment on est bien. On avance vraiment bien. Le fait que c’est finalement parti, on y va. Il nous reste neuf mois. C’est très agréable , explique Brenda Comeau.

Un nouveau format mis à l'essai

Le nouveau format des Jeux servira bien à Memramcook, selon elle.

Nous autres, on était fier de ce nouveau format parce que ça nous a permis de faire plus de sports ici. Par exemple, on a besoin de quatre terrains de soccer avec la vieille méthode. Maintenant, on en a seulement besoin de deux. On les a ici à Memramcook , indique Mme Comeau.

La signature du protocole d'entente a eu lieu au Monument-Lefebvre, à Memramcook, devant des élèves de l'école Abbey-Landry. Ci-dessus : Brenda Comeau, présidente du comité organisateur de la 42e finale des Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

Le président de la Société des Jeux de l’Acadie, Yves Arsenault, est heureux de confirmer le retour à un peu plus de normalité après les restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

C’est vraiment excitant de lancer finalement leur campagne de financement, leur campagne de recrutement de bénévoles, souligne Yves Arsenault. Vous savez, ça fait quatre ans que je suis à la présidence. On a vécu toute sorte de choses difficiles, mais là on sent qu’on est relancé. On a hâte d'accueillir la jeunesse acadienne.

Rappelons que la finale 2022, qui a eu lieu à Saint-Jean et à Quispamsis, ne comprenait que la programmation sportive des Jeux. Il n'y avait pas l'hébergement ni le service de cafétéria habituel pour les athlètes.

Yves Arsenault estime que le nouveau modèle des Jeux, qui vise à répartir les différents sports en deux blocs distincts, sera bénéfique à l’avenir.

Le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois, et le président de la Société des Jeux de l’Acadie, Yves Arsenault, ont signé mercredi le protocole d’entente en vue de la tenue de la 42e finale en 2023. Photo : Radio-Canada

La Société des Jeux appuiera le comité organisateur de Memramcook au besoin.

C’est la première fois qu’on met ce nouveau format en test, en mise à l'essai. On les suit, on les coache, on s’assure que tout roule rondement. On veut que les jeunes vivent la plus belle expérience possible , affirme M. Arsenault.

Memramcook vise une expérience inoubliable

Le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois, a aussi hâte d’accueillir la jeunesse acadienne.

C’est un événement marquant de notre jeunesse. C’est de célébrer le fait français, le fait acadien. Memramcook veut vraiment célébrer ses couleurs et être en mesure de fournir une expérience inoubliable aux jeunes , affirme le maire Bourgeois.

La 42e finale des Jeux de l’Acadie aura lieu du 28 juin au 2 juillet 2023.

D’après un reportage d’Yvan Roy