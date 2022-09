Peu de candidates à la mairie dans le Nord-Ouest de l’Ontario

Les électeurs du Nord-Ouest ontarien auront peu de choix s’ils souhaitent élire une femme à la mairie. Il n’y a que deux seules communautés parmi les dix plus peuplées de la région à compter une femme parmi les candidats.

Selon une analyse de CBC, les quatre villes les plus importantes du Nord-Ouest, soit Thunder Bay, Kenora, Dryden et Fort Frances, n’ont aucune candidate qui se présente à la mairie.

Ailleurs dans la région, Lucy Kloosterhuis brigue un autre mandat dans le canton d’Oliver Paipoonge, à l’ouest de Thunder Bay.

Penny Lucas à Ignace, Margaret Hartling à Manitouwadge, Suzanne Kukko à Nipigon et Tara Anderson Hart à White River sont également candidates à la mairie.

À Shuniah, une municipalité d’environ 3200 personnes à l’est de Thunder Bay, Wendy Landry a été élue mairesse par acclamation pour un troisième mandat.

Selon elle, c’est un rôle qui nécessite une grande implication et qui est souvent accompagné par beaucoup de pression.

Wendy Landry est devenue la première mairesse autochtone en Ontario lorsqu’elle a été élue pour la première fois en 2014. (Archives) Photo : CBC/Cathy Alex

Chaque décision, chaque mot que vous dîtes, comment vous vous tenez, habillez et présentez, tout peut être analysé, surtout sur les réseaux sociaux , estime-t-elle.

Cette pression peut parfois devenir étouffante. June Caul, la première femme à être élue mairesse de Fort Frances en 2018, a choisi de se retirer de la vie politique après un seul mandat.

Certaines personnes ne me respectaient pas en raison de mon poste et ceci a rendu les choses difficiles , explique-t-elle. J’ai eu des journées sombres ces dernières années.

Pour plusieurs, le choix de se présenter à une élection municipale est une décision mesurée prise avec prudence et beaucoup de réflexion.

Nous avons besoin de diversité

Wendy Landry souligne qu’il est important de varier les voix en politique municipale.

Nous avons besoin de diversité à table. Ça prend différents points de vue, l’équité, un bon mélange d’hommes et de femmes et de gens de différentes cultures , croit-elle.

Elle note toutefois qu'une campagne électorale peut être un gros défi pour une femme.

Ceux et celles qui sont maires et conseillers, nous nous présentons aux élections municipales. Nos familles, elles, ne se présentent pas , raconte-t-elle. Les familles doivent entendre ce qui se dit à propos de leur mère et de leur épouse. Je crois que c’est un gros facteur à prendre en considération lorsque vous prenez la décision de devenir candidate.

Elle estime que les candidates doivent également trouver le moyen d’équilibrer la vie familiale et les responsabilités professionnelles.

June Caul a fait campagne lors des élections de 2018. (Archives) Photo : CBC/Jeff Walters

Je ne rajeunis pas. J’ai une famille, des enfants et de petits enfants qui habitent ici. Je veux les appuyer dans ce qu’ils font, comme le sport , conclut June Caul.

Son unique mandat aura été mouvementé, notamment en raison de la pandémie, les inondations printanières survenues plus tôt cette année et la vente de l’usine locale de pâtes et papiers en 2019.

Il y a également eu des conflits marqués avec le conseiller Douglas Judson, qui ont mené à des plaintes au commissaire à l’intégrité. Ce dernier l’accusait d’abuser de son pouvoir.

J’ai adoré le rôle, même si c’était parfois difficile émotionnellement, mentalement et physiquement. Mais je suis fatiguée et épuisée. Je savais qu’il fallait que je prenne du recul , explique-t-elle.

Pendant ses quatre ans à la mairie, Mme Caul dit avoir eu des échos de discussions qui se produisaient dans la communauté durant lesquelles les gens remettaient ses compétences en question, malgré le fait qu’elle ait déjà été conseillère municipale.

Elle a même eu à confronter d’anciens maires pour des commentaires qui ont été faits à son égard.

Même si elle a vécu de mauvaises expériences dès son premier jour en poste, la mairesse sortante de Fort Frances dit avoir beaucoup plus d’appui aujourd’hui que lorsque j’ai été élue maire.

Ça me donne l’impression que j’ai bien fait les choses.

Les élections municipales en Ontario ont lieu le 24 octobre.

Plusieurs municipalités offrent une période de vote par anticipation ou encore le vote en ligne et par téléphone.

Avec les informations de Matt Vis de CBC