Les vols vers des destinations soleil à nouveau disponibles à partir de Bagotville

À compter de décembre, la compagnie aérienne Sunwing offrira des vols hebdomadaires en direction de Cancún, Punta Cana et Varadero à partir de l’aéroport de Bagotville.

Ces destinations soleil seront rendues accessibles par le voyagiste jusqu’en avril.

Par voie de communiqué, la compagnie précise qu’à la suite de l'annonce de la levée des mesures frontalières et des restrictions imposées aux voyageurs en raison de la pandémie de COVID-19, elle est en mesure de répondre aux besoins de la clientèle qui souhaite s’évader au cours de la période hivernale. Les mesures restrictives seront abolies dès samedi.

Sunwing a un engagement de longue date au Québec, où il exerce ses activités depuis 2006, et demeure l’unique voyagiste et compagnie aérienne au Canada à offrir des vols directs depuis ces trois aéroports (Bagotville, Québec et Montréal , peut-on lire dans le communiqué diffusé jeudi.

Selon la compagnie aérienne, la demande pour les vols vers des destinations soleil est en hausse et est comparable à celle de 2019, avant la pandémie.

« La capacité hivernale a déjà augmenté de plus de 140 % par rapport à l’année précédente et devrait encore grimper une fois que les mesures frontalières seront levées le 1er octobre. » — Une citation de Marie-Josée Carrière, directrice du Marketing, Groupe Sunwing, Québec

Le Groupe voyage Sunwing a rappelé 35 employés et en a embauché 60 de plus depuis le début de l’année.

En ce qui concerne la division aérienne, une vingtaine de pilotes basés au Québec ont été recrutés. Environ 75 postes de personnel de cabine dans la province sont à pourvoir.