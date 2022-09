Des dons de dizaines de millions pour les services de santé à Scarborough

Orlando Corporation, qui oeuvre dans le secteur immobilier commercial et industriel, a fait don de 35 millions de dollars au regroupement d’hôpitaux et de centres de soins Scarborough Health Network (SHN).

La compagnie s’est aussi engagée à égaler les dons reçus dans le cadre de la campagne de financement Love, Scarborough jusqu’à concurrence de 15 millions supplémentaires.

Le Scarborough Health Network estime qu’il s’agit du don le plus important de son histoire.

« Ce don contribuera à la modernisation de l’Hôpital Birchmount, qui prévoit une expansion des urgences et une approche plus novatrice, et à l’offre de soins de santé mentale à la grandeur du réseau. Il nous permettra de voir à d’autres besoins urgents et à éliminer des obstacles à l’offre de services supplémentaires », a expliqué la PDG Alicia Vandermeer.

Orlando a par ailleurs donné 15 millions de dollars au campus de Scarborough de l’Université de Toronto et s’est aussi engagée à verser jusqu’à 10 millions de dollars de plus pour égaler des dons obtenus par l’établissement dans le cadre de la campagne Defy Gravity.

L’Université veut construire un édifice de cinq étages équipé à la fine pointe de la technologie pour accueillir la Scarborough Academy of Medicine and Integrated Health, qui offrira des programmes de formation avancés.