Que proposent les aspirants maires Armand Poirier et Justin Bohémier pour Taché ?

Le maire sortant Justin Bohémier et le conseiller sortant Armand Poirier briguent les suffrages aux élections municipales pour le poste de maire dans la Municipalité rurale de Taché, au sud-est de Winnipeg. Que proposent-ils aux électeurs?

Justin Bohémier sollicite un deuxième mandat après sa victoire en 2018. Quant à Armand Poirier, il vise la mairie après deux mandats comme conseiller.

M. Bohémier souhaite miser davantage sur la communication avec les résidents, mais aussi avec les conseillers municipaux.

Selon lui, les besoins diffèrent d'une communauté à une autre, donc il compte miser sur l'écoute et l'échange pour mieux cerner les aspirations.

La Municipalité rurale de Taché est composée des villages de Dufresne, Landmark, Linden, Lorette, Rosewood, Ross, Monominto et Sainte-Geneviève.

Justin Bohémier, maire sortant de la Municipalité rurale de Taché (archives). Photo : Radio-Canada / Patricia BITU TSHIKUDI

En termes de projets, Justin Bohémier promet de faire toutes les démarches possibles pour que la Municipalité se dote d'un nouvel aréna.

On veut améliorer tous les endroits où les gens se rencontrent pour faire des sports alors on veut investir dans des choses comme ça , indique-t-il.

M. Bohémier veut aussi attirer plus de personnes dans la Municipalité.

Justin Bohémier affirme que la Municipalité collabore déjà avec des organismes comme l'Association des municipalités bilingues du Manitoba, le Réseau en Immigration francophone, mais aussi le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba dans ce but.

Il faut voir les services qu'on a et comment on peut les améliorer. Peut-être que c'est un service de transport dont on aurait besoin pour que les gens puissent s'installer ici.

M. Bohémier veut aussi améliorer le recyclage.

Armand Poirier, logements abordables et covoiturage

De son côté, Armand Poirier s'engage à créer un stationnement réservé au covoiturage.

Je vois tous les matins des personnes qui stationnent le long de la grande route pour faire du covoiturage, mais c'est dans des coins non organisés et des places où il n'y a pas de sécurité.

S'il est élu, il veut aussi améliorer la sécurité à l'intersection de la route 206 et la Transcanadienne parce qu'il y a beaucoup d'accidents, souligne-t-il.

Armand Poirier, conseiller municipal sortant à la Municipalité rurale de Taché (archives) Photo : Radio-Canada

De plus, Armand Poirier veut relancer un projet de logements abordables pour les personnes âgées.

On avait un projet en marche, le comité s'est finalement découragé et je pense qu'on ne les a pas assez soutenus. Je vais revisiter la possibilité d'apporter des logements abordables pour les aînés, spécifiquement à Lorette , explique-t-il.

Armand Poirier promet également de rendre obligatoire l'installation de gicleurs dans tous les bâtiments de deux étages et plus.

Les deux candidats comptent travailler avec les municipalités environnantes; Justin Bohémier, pour la mise en place d'une usine de traitement des eaux usées, alors qu'Armand Poirier veut acquérir un camion-échelle pour lutter contre des incendies dans les silos ou des bâtiments élevés.

