Le PQ, l’Est-du-Québec et une histoire de châteaux forts

Si ces sièges sont plus fragiles que jamais en vue des élections du 3 octobre, certains comtés de l'Est-du-Québec ont été associés, pendant de nombreuses années, à des victoires assurées pour le Parti québécois.

Sur la Côte-Nord, les électeurs de Duplessis ont voté PQ pendant quatre décennies, soit depuis l’élection du gouvernement de René Lévesque, en 1976.

En 1976 et en 1981, le PQ a raflé 80 % puis 90 % des 10 circonscriptions que comptait à l’époque l’Est-du-Québec.

En 1981, le PQ a raflé neuf des dix circonscriptions que comptait à l’époque l’Est-du-Québec. Photo : Le Soleil, 14 avril 1981

Après une vague libérale menée par Robert Bourassa en 1985 puis en 1989, le Parti québécois, alors mené par Jacques Parizeau, a reconquis de nombreuses circonscriptions dans la région, en 1994.

Depuis, le PQ a remporté la majeure partie des huit dernières élections dans Rimouski, Matane-Matapédia et Gaspé.

Saguenay, qui a été scindée pour créer René-Lévesque en 2001, est également bleue depuis 1994, exception faite d’une brèche adéquiste d’un an, en 2002.

L’ouest du Bas-Saint-Laurent, la Baie-des-Chaleurs et les Îles-de-la-Madeleine échappent toutefois à cette tendance. Les comtés englobant le Kamouraska, Rivière-du-Loup et le Témiscouata, par exemple, ont été principalement libéraux, adéquistes et caquistes depuis 1985. Pour ce qui est des électeurs de Bonaventure et des Îles-de-la-Madeleine, leur vote tangue entre PQ et PLQ depuis quelques décennies.

Un parti des régions

Un parti loin de la tour d’ivoire : c’est ainsi que Luc Noël présente sa vision du Parti québécois, lui qui vote PQ depuis qu’il est en âge de déposer son bulletin dans l'urne. Le préfet de la Minganie, qui parle ici à titre de citoyen, croit que le régionalisme prôné par le parti a joué pour beaucoup dans sa popularité sur la Côte-Nord.

Avec ses nombreux pêcheurs, mineurs et travailleurs forestiers, la circonscription de Duplessis, par exemple, est un comté ouvrier qui a souvent été oublié par les gouvernements .

« Le PQ parlait le langage des travailleurs, donc on s’est facilement reconnus dans ce parti-là. » — Une citation de Luc Noël

Péquiste jusqu’à la moelle, Danielle Doyer, à l’instar de M. Noël, dit qu'il s'agit d’une formation politique qui a cherché le partage des richesses, entre toutes les régions de la province. Avec le Parti québécois, on n’entendait pas seulement parler de Montréal et de Québec. [...] Le PQ a toujours été au cœur du développement de chacune des régions , affirme celle qui a représenté la Matapédia à l’Assemblée nationale de 1994 à 2012.

Et s’il y a un personnage politique qui a beaucoup marqué l’est de la province, c’est bien René Lévesque. L’historien gaspésien Jean-Marie Fallu rappelle que, bien avant son élection de 1976, l’homme politique originaire de New Carlisle a été le père de la nationalisation de l'électricité, au début des années 1960.

Tous les barrages hydroélectriques ont beaucoup favorisé la Côte-Nord, et puis un très grand nombre de Gaspésiens, de Matapédiens, de Bas-Laurentiens sont allés travailler dans ces chantiers-là , raconte M. Fallu. Et René Lévesque, une fois qu’il va prendre le pouvoir avec le Parti québécois en 1976, va donner un coup de barre pour que les régions soient davantage modernisées.

Les débuts du Parti québécois, avec René Lévesque, c’était le grand rêve : tout était possible , se rappelle Luc Noël. On avait des députés qui étaient très, très proches du monde, qu’on voyait régulièrement, qui consultaient leur base, on voyait un gouvernement qui voulait développer l’ensemble du Québec, qui communiquait beaucoup avec ses citoyens.

« [René Lévesque] connaissait la situation de la Gaspésie, et il a toujours voulu améliorer le sort des régions, de sorte que le PQ a toujours eu des assises très fortes dans toutes les régions du Québec. » — Une citation de Jean-Marie Fallu, historien

René Lévesque lors de la victoire du Parti québécois en 1976 Photo : La Presse canadienne / PC

L’historien explique qu’à l’époque tout était à faire . En Gaspésie, par exemple, l’industrie des pêches en entier était à moderniser et à développer. Lévesque a aussi essayé, en vain, de décentraliser ce secteur gouvernemental, avec la Direction des pêches maritimes. Ça connaîtra pas un grand succès, mais juste pour le fait qu’il ait voulu le faire, les Gaspésiens lui ont toujours témoigné un grand respect , souligne M. Fallu­.

Ça a été plus ou moins un succès, du fait que bon nombre de fonctionnaires de Québec refusaient de travailler à Gaspé. Il y avait même un titre de journal qui disait que, pour eux, la Gaspésie, c’était une sorte de Sibérie.

« Lévesque avait eu cette formule disant qu’il serait plus facile de faire monter une morue à Québec que de faire descendre un fonctionnaire à Gaspé. » — Une citation de Jean-Marie Fallu, historien

Jean-Marie Fallu (archives) Photo : Radio-Canada

Le PQ a toutefois fait construire des usines modernes pour transformer le poisson, comme à Newport et à Rivière-au-Renard, relate Jean-Marie Fallu. On a beaucoup modernisé l’industrie des pêches, mais aussi la mise en marché des pêches. Ça s’est fait beaucoup sous le règne de Jean Garon.

Ministre de 1976 à 1985, Jean Garon a beaucoup fait pour le développement des pêcheries, mais aussi pour l’agriculture. On lui doit notamment la création de la Loi sur la protection du territoire agricole.

Jean-Marie Fallu croit aussi que le PQ a beaucoup fait pour le développement régional, et c’est ce qui est en bonne partie à l’origine de son succès dans plusieurs circonscriptions de l’Est. C’était aussi l’époque où le bipartisme régnait dans la province, et où le Parti libéral était plus fort dans les centres urbains. Le Parti québécois fait partie de l’identité de certaines régions , conclut-il.

La fibre indépendantiste

Pour Lysandre Saint-Pierre, professeure de science politique au Cégep de Baie-Comeau, plusieurs éléments sociodémographiques peuvent aussi expliquer cette allégeance au PQ . Il y a une culture canadienne-française d’origine qui est peut-être plus forte, parce que proportionnellement, ce sont des groupes qui sont plus présents que dans d’autres régions du Québec, par exemple.

Avec une population très majoritairement francophone dans l’Est-du-Québec, les électeurs sont probablement plus portés à être soucieux de protéger la langue française, estime-t-elle.

Alain Choinière fait régulièrement paraître des messages souverainistes devant chez lui, sur le bord de la 132. Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Pour Alain Choinière, citoyen bas-laurentien qui a voté pour le Parti québécois pendant plusieurs décennies, il ne fait pas de doute que la fibre identitaire québécoise est plus forte en région.

« Quand je vais voter, c’est pour avoir un pays, décider de nos propres projets, être chez nous, c’est tout. [...] Il faut se tenir debout! » — Une citation de Alain Choinière

Le Nord-Côtier Luc Noël abonde dans le même sens : Pour nous, de nous soumettre à un autre gouvernement, pour toutes les décisions importantes que l’on prenait, c’était incompréhensible, donc ce qu’on voulait, c’était un peu être maîtres chez nous, directement avec Québec, plutôt que de relever d’Ottawa.

L’ex-députée Danielle Doyer, qui a aussi été présidente de la circonscription de Gaspé et présidente de la région de l’Est-du-Québec pour la formation péquiste, s’est donnée corps et âme pour la cause souverainiste, a travaillé jour et nuit en marge du référendum de 1995 pour mobiliser le Oui dans La Matanie et La Mitis.

Les Québécois ont tout le temps eu une grosse peur de faire l’indépendance du Québec et, en même temps, ils ont toujours maintenu une flamme au fond de leur cœur de la faire. Et dans l’Est-du-Québec, on l’a fait. [...] Au référendum, en 1995, on a gagné tous les comtés de l’Est. Je le sais, parce que j'étais responsable de la campagne.

Pour Mme Doyer, les Opérations Dignité ainsi que la crise d’Octobre ont été des moments qui ont contribué à renforcer l’idée d’indépendance, à commencer par la sienne, alors qu'elle étudiait à Rimouski. Les événements d’octobre en 1970 ont été une telle atteinte à la démocratie… Beaucoup de mes amis ont été emprisonnés injustement entre une semaine et six mois, on l’a vu…

« Ces événements m’ont confortée, à la vie, jusqu’à la mort, dans l’idée que le Québec doit décider pour lui-même. Qu’il y a des forces qui sont supérieures à nous, qui veulent nous étouffer. » — Une citation de Danielle Doyer

Et ça a été conforté encore plus quand on a vu ce qui est advenu du référendum de 1995 , poursuit Danielle Doyer.

Une histoire de fidélité

Autre aspect intéressant du mouvement péquiste dans la région, c’est que plusieurs députés ont cumulé les mandats.

Au Bas-Saint-Laurent par exemple, Danielle Doyer a été députée pendant 18 ans, avant que sa circonscription ne soit fusionnée à celle de Matane. Pascal Bérubé, lui aussi, est député depuis 2007.

Pascal Bérubé et Bernard Landry en conférence de presse, en janvier 2004 Photo : Radio-Canada

Dans la circonscription de Duplessis, le phénomène est encore plus probant : Denis Perron a été élu sous la bannière péquiste pendant 22 ans (1976-1998) et Lorraine Richard, pendant 17 ans (2003-2022).

Marjolain Dufour a également représenté René-Lévesque pendant 12 ans, avant de quitter la vie politique pour des raisons de santé en 2015. C’est sûr qu’il se développe une sorte d’habitude de se faire représenter par cette personne-là. On développe une certaine confiance face à son travail , estime Lysandre Saint-Pierre en prenant l’exemple de M. Dufour.

« Le fait qu’on est des plus petits milieux, avec moins de population, on connaît plus nos candidats, on est plus proches de nos députés. » — Une citation de Lysandre Saint-Pierre, professeure en science politique au Cégep de Baie-Comeau

Même si on a de grands territoires à couvrir, il y a une certaine proximité qui peut se développer avec les candidats. Les gens votent peut-être un peu plus pour le candidat dans les circonscriptions comme celles-là que pour le parti en général , poursuit Mme Saint-Pierre.

Lorraine Richard, ex-élue de Duplessis, et Martin Ouellet, ex-député de René-Lévesque (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

En contrepartie, dans des circonscriptions plus urbaines, les électeurs sont peut-être plus intéressés par les grands enjeux nationaux et moins proches de leurs candidats, avance-t-elle.

Un mouvement qui perd des plumes

Danielle Doyer convient qu’un certain épuisement s’est installé dans les rangs des indépendantistes. Ça nous avait mobilisés et demandé beaucoup, beaucoup d’énergie, le premier référendum en 1980. Mais le deuxième, en 1995, c’est incroyable, incroyable. [...] Ça a été très ardu, très demandant.

« C’est fatigant de toujours courir après un objectif et d’avoir l’impression qu’on l’atteindra jamais. C’est fatigant. » — Une citation de Danielle Doyer, ex-députée de Matapédia

Dans le même sens, Luc Noël affirme que ces deux défaites référendaires ont été bien douloureuses pour celles et ceux qui y croyaient. La fondation d’un nouveau parti, celui de la Coalition avenir Québec (CAQ) a aussi fait mal au Parti québécois et à ses fidèles électeurs, selon lui. La CAQ a ratissé large autant au niveau des souverainistes que des fédéralistes.

Luc Noël est un fervent péquiste (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle-Plamondon

T’as un nouveau parti qui s’appelle la CAQ , qui est une coalition qui prône un nationalisme à l’intérieur de la fédération canadienne, mais à l’usure, on s’aperçoit qu’on est encore soumis aux mêmes contradictions qui nous amenaient vers l’indépendance du Québec, c’est-à-dire toujours des refus d’Ottawa à une certaine autonomie. On n’a qu’à penser à l’immigration, qui est un sujet quand même d’importance au Québec par rapport à notre langue : continuellement, on subit les refus d’Ottawa, et on est appelés à mourir à petit feu avec cette approche-là , soutient M. Noël.

Lysandre Saint-Pierre soulève aussi que la CAQ a joué dans les talles nationalistes , tout en évitant de s'associer à une idéologie forte. Elle a été créée sur l’idée de coalition, mais aussi celle d’aller chercher les opinions de la majorité de la population et de baser [ses] promesses sur les sondages, les intentions de vote, sur ce que les gens veulent.

« L’habitude qu’on a de se faire représenter par quelqu’un, elle est bonne jusqu’à ce qu’il y ait une solution de rechange encore plus intéressante. » — Une citation de Lysandre Saint-Pierre, professeure en science politique au Cégep de Baie-Comeau

François Legault lors de la victoire de la Coalition avenir Québec aux élections provinciales de 2018 Photo : afp via getty images / MARTIN OUELLET-DIOTTE

Les vieux partis, de leur côté, doivent être en phase avec leurs valeurs traditionnelles, pour ne pas perdre le vote de leur base, explique la professeure en science politique. Mais ils veulent aller chercher de nouveaux électeurs, c’est pas évident sans se dénaturer , convient-elle.

Un vieux parti comme le Parti conservateur du Québec, flanqué d’un nouveau chef, Éric Duhaime, peut toutefois jouir d’un nouveau souffle lorsque la société est aux prises avec un contexte socioéconomique particulier : dans ce cas-ci, la pandémie et l’inflation, d'après Lysandre Saint-Pierre.

Aussi, avec la fin du bipartisme qui s’observe depuis quelques élections au Québec, on compte beaucoup plus d’indécis. L’identité partisane des électeurs est beaucoup plus fluide, donc on est beaucoup moins rattachés à un parti.