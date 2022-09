L’utilisation du transport en commun explose en Matanie

En 2021, Transport La Matanie avait enregistré 28 000 déplacements. Vanessa Caron, directrice du développement territorial et responsable du transport à la MRC de La Matanie, s’attend à ce qu’en 2022, près de 50 000 déplacements soient enregistrés.

2022 s'annonce donc comme une année record.

Ce n’est pas étranger au fait qu’on a mis en place cette année un projet pilote, qu’on a ajouté un nouvel autobus à notre flotte de véhicule, et probablement aussi la hausse du coût de l’essence et d’autres facteurs au niveau de l’inflation , explique-t-elle.

« On a une croissance marquée des déplacements, toutes clientèles confondues. » — Une citation de Vanessa Caron, directrice du développement territorial et responsable du transport à la MRC de La Matanie

Fréquentation des jeunes en hausse

La fréquentation estivale du transport en commun par les jeunes de moins de 17 ans est d'ailleurs à l'image des données de cette année.

L'été dernier, plus de 200 jeunes se sont prévalus de la gratuité estivale qui leur est accordée, et ont généré 3300 déplacements entre la fin juin et la fin août, notamment pour leurs activités de loisir et pour leur travail étudiant, selon Vanessa Caron.

C’est vraiment devenu une promotion phare du transport collectif. Ça permet de le faire connaître à l’année. On a un beau bilan estival, mais on a aussi un retour sur l’investissement tout au long de l’année, parce que les jeunes continuent de le prendre pour leurs activités parascolaires.

« Ça crée de belles habitudes d’utilisation du transport en commun sur un territoire rural. » — Une citation de Vanessa Caron, directrice du développement territorial et responsable du transport à la MRC de La Matanie

D’autres projets sont aussi sur la table de la MRC , notamment le développement d'une application numérique.