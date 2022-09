Autant de décès liés à la COVID-19 en 2022 qu’en 2020 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un seul décès s'est ajouté au cours des sept derniers jours pour porter le total à 229 cette année, indique le bilan hebdomadaire publié par l'Institut national de la santé publique (INSPQ) mercredi. Il y en avait eu 229 également en 2020 et 62 en 2021.

Le total est maintenant de 520 décès en deux ans et demi de pandémie. Le cap des 500 avait été franchi vers la fin du mois d'août.

Le profil des personnes décédées a cependant changé. En 2020, la pandémie avait particulièrement frappé dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés (RPA) avec 153 décès (72 et 81), soit 67 % de l'ensemble. En 2022, cette proportion a baissé à 52 %. À l'opposé, la catégorie des personnes à domicile, ou de provenance inconnue, comptait pour 29 % des décès en 2020 contre 43 % cette année.

Les décès ont aussi été répartis beaucoup plus également au fil des mois en 2022. En 2020, il y en avait eu 193 sur 229 en novembre et décembre.

Évidemment, les mesures sanitaires ont grandement changé au fil du temps, alors qu'il n'en reste à peu près plus actuellement à l'extérieur des hôpitaux.

Stabilité des cas

Pour ce qui est des nouveaux cas détectés par tests PCR, la stabilité se poursuit encore pour une autre semaine, avec 234 résultats positifs qui ont été répertoriés contre 214 et 245 lors des deux semaines précédentes.

Nouveaux cas par semaine Nouveaux cas par semaine Semaine Nouveaux cas 3 au 9 août 310 10 au 16 août 279 17 au 23 août 332 24 au 30 août 258 31 août au 6 septembre 194 7 au 13 septembre 245 14 au 20 septembre 214 21 au 27 septembre 234

Quant aux hospitalisations, avec 45, elles sont en baisse de quatre par rapport à il y a sept jours.