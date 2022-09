Luc Lavoie annonce qu’il est atteint d’un cancer et se retire des ondes

Le commentateur politique Luc Lavoie, visage bien connu à LCN et habitué du 98,5 FM, a annoncé mercredi qu'il est atteint d’un cancer le poussant à interrompre ses activités professionnelles jusqu’à nouvel ordre.

J’ai récemment reçu une bien mauvaise nouvelle. Je suis atteint d’un cancer. Je m’en remets maintenant à la science médicale et aux spécialistes avec lesquels je travaille depuis plusieurs semaines , a expliqué l’ancien journaliste, conseiller politique et correspondant parlementaire à Ottawa sur sa page Facebook.

Il affirme qu'il s'est résolu à écouter les conseils des spécialistes qui le suivent en cessant temporairement ses interventions dans l’émission de Luc Ferrandez au 98,5 FM, ainsi que dans les émissions La joute et Le bilan, présentées à LCN.

La médecine a beaucoup évolué au cours des dernières années, ce qui me permet de rêver à une guérison complète, a-t-il ajouté sur Facebook. Mais avant d’y arriver, il me reste de nombreux mois à consacrer toutes mes énergies à ce combat. J’adorais mon travail et j’espère un jour y revenir.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?