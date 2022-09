La traversée en ski de fond s’ajoute à l’édition 2023 des Courses CRYO

L'événement, organisé par la fondation Sur la pointe des pieds depuis 2019, proposera d’affronter le lac à la course à pied, en vélo à pneus surdimensionnés ou en ski de fond, pour la toute première fois.

La plus grande nouveauté qu'on a cette année, c'est l'introduction d'une traversée en ski de fond. Non seulement, c'est une nouveauté pour les Courses CRYO, mais on est sous l'impression, pour avoir jasé avec différents amateurs, que c'est la première fois de l'histoire du Piékouagami qu'il y aurait une traversée en ski organisée , a annoncé avec fierté le directeur général de la fondation Sur la pointe des pieds, Jean-Charles Fortin.

Les deux épreuves de course à pied se dérouleront à la noirceur, soit la traversée de 37 km et la Micro-CRYO de 12 kilomètres. L'épreuve de vélo à pneus surdimensionnés de 34 km, la Fat-Lac, se tiendra de jour tout comme celle de ski de fond en pas de patin, nommée la Ski-Lo!, qui empruntera le même parcours. Un projet pilote tenu l'an dernier a établi que le pas de patin était le style le plus adapté pour une telle épreuve.

Un parcours inversé

L'édition 2021 de l’épreuve reine de course à pied avait été particulièrement difficile alors qu'une cinquantaine de coureurs avaient dû abandonner en raison des conditions météorologiques sur le lac Saint-Jean. Une fois la noirceur tombée, ces coureurs avaient été évacués en motoneige. Au final, une vingtaine d'entre eux avaient complété l'épreuve.

Cette année, le parcours sera inversé.

On va les faire courir cette année du nord au sud, de Vauvert jusqu'à Chambord pour faire en sorte que les coureurs n'aient pas le vent en plein visage comme ils ont eu l'hiver dernier, ça avait été une édition difficile , a poursuivi Jean-Charles Fortin.

Des participants sur le parcours en 2022 alors que le soleil brillait toujours. Photo : Gracieuseté : Fondation sur la pointe des pieds/Jonathan Martinet

Les Courses CRYO servent à amasser des fonds pour offrir des expéditions thérapeutiques en nature à des jeunes atteints du cancer.

L’ambassadeur de l’épreuve sera encore une fois le cycliste félicinois Victor Verreault, lui-même victime d’une récidive de son cancer cette année avant de faire son grand retour sur le circuit de la Coupe du monde.

Une étude réalisée par la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) a évalué les retombées de l’édition 2022 à près de 250 000 $.