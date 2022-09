La finale de la Coupe Grey à Regina affiche complet

Cet ultime match de la saison 2022 de la LCF sera disputé le dimanche 20 novembre au stade Mosaic, à 18 h, heure locale.

Plus de 33 000 spectateurs sont attendus au Stade Mosaic, qui accueillera cet événement pour la première fois.

Selon le commissaire de la LCF , Randy Ambrosie, cité dans le communiqué de presse, la Coupe Grey est bien plus qu'un match, car elle est synonyme d'unité, de force et de la communauté.

« C'est un bel héritage que partagent notre grand jeu, nos joueurs de classe mondiale et nos incroyables fans, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de nous réunir dans un stade Mosaic plein à craquer, pour écrire ensemble le 109e chapitre de cette histoire. »