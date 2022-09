Le moteur de recherche Google s’apprête à recevoir une foule de nouveautés

Exécuter une recherche d'un élément à proximité à partir d’une image et d’un texte, magasiner des chaussures en 3D et trouver les lieux les plus populaires d’un quartier : voilà un aperçu des nouveautés dévoilées lors de la conférence Search On de Google mercredi.

Recherche multiple

Sur l’application Google, il est déjà possible avec l’outil Lens de prendre une photo ou une capture d’écran et d’y ajouter du texte afin de lancer une recherche. L’entreprise compare cette manœuvre à pointer quelque chose du doigt et à poser une question à son sujet et estime que plus de 8 milliards de questions ont été posées de cette manière chaque mois depuis le lancement de cette fonctionnalité

Cette dernière, déjà offerte en anglais, sera étendue à 70 langues dans le monde entier au cours des prochains mois .

Aux États-Unis, Google y ajoutera dès l’automne l’option de proximité avec la recherche multiple. En inscrivant la mention près de chez moi accompagnée d’une image, les internautes pourront rechercher des éléments précis, comme un plat, dans les établissements situés près de leur emplacement. Cette nouveauté avait été annoncée lors de la conférence I/O.

Cette nouvelle façon de chercher vous aidera à trouver ce que vous cherchez et à établir un lien avec les entreprises locales, que vous vouliez soutenir votre magasin de quartier ou que vous ayez simplement besoin de quelque chose tout de suite , souligne-t-on dans un billet de blogue.

Traduction en réalité augmentée plus naturelle

L’outil Lens de Google permet aussi de traduire en réalité augmentée le texte contenu sur une image. Si auparavant le texte était surligné pour effectuer la traduction dans plus de 100 langues sous nos yeux, ce n’est plus le cas : l’apprentissage automatique permet désormais d’intégrer du texte traduit à même les images complexes, pour un effet plus naturel.

Nous avons même optimisé nos modèles d'apprentissage automatique afin de pouvoir réaliser tout cela en seulement 100 millisecondes, soit moins qu'un clin d'œil , mentionne-t-on.

Cette fonctionnalité sera lancée plus tard en 2022.

Neighborhood vibe

L’application Google Maps sera bientôt dotée d’une nouvelle fonctionnalité appelée Neighborhood vibe (l’esprit du quartier), qui permettra à ses utilisateurs et utilisatrices de repérer les lieux les plus populaires d’un quartier (musées, cafés, parcs, etc.), et même de les voir s'animer.

Google réussit à rendre ses cartes en 2D plus immersives en combinant l’intelligence artificielle aux photos et autres contributions des internautes, comme des avis et des vidéos, sur Maps.

Neighborhood vibe sera déployée dans les prochains mois partout dans le monde.

Chaussures en 3D

Après avoir lancé les images en 3D pour certains articles ménagers, le moteur de recherche Google souhaite pousser l'idée plus loin en affichant en 3D de nouveaux biens de consommation. Dans les cartons : les chaussures.

Grâce à nos progrès en matière d'apprentissage machine, nous pouvons maintenant automatiser des rotations à 360° des chaussures de sport en utilisant seulement une poignée de photos , est-il décrit dans un billet de blogue.

D’après Google, ces images en trois dimensions sont 50 % plus attrayantes pour les internautes que celles qui sont statiques.

Pour le moment, cette fonctionnalité est prévue dans les mois à venir aux États-Unis seulement.