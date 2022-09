Un fonds d’investissement américain veut acheter la compagnie pharmaceutique Apotex

Les termes de la transaction, qui doit encore être approuvée par les autorités réglementaires, n’ont pas été dévoilés.

Apotex emploie près de 8000 personnes dans le monde, dans la fabrication, la recherche et le développement et la commercialisation.

La compagnie est active dans plus de 45 pays, avec une présence plus marquée au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Inde.

En 2017, Apotex a été secouée par le meurtre de son fondateur Barry Sherman et de son épouse Honey dans leur maison de Toronto.

Le crime n’a toujours pas été résolu.