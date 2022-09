Arrestation injustifiée : entente entre la police de Vancouver et Maxwell Johnson

En décembre 2019, Maxwell Johnson, de la Première Nation Heiltsuk, et sa petite-fille, alors âgée de 12 ans, ont été arrêtés dans une succursale de la BMO et menottés parce que les employés pensaient qu'ils tentaient d'ouvrir un compte avec des pièces d'identité frauduleuse, entre autres une carte de statut d'Indien émise par le gouvernement du Canada.

« Le processus de guérison de ma famille est toujours en cours. Nous poursuivons nos efforts de réconciliation et travaillons avec la commission de la police pour lutter contre le racisme systémique afin de faire en sorte que personne d'autre ne vive la même chose que nous. L'entente d'aujourd'hui nous permet vraiment d'entreprendre le processus de guérison et d'avancer. »

L'entente reflète le fait que la conduite des policiers en décembre 2019 était un symptôme de problèmes systémiques quant à la façon dont la police traite les Autochtones , explique un communiqué conjoint des deux parties publié mercredi.

Le résumé complet de l'entente  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) est accessible en ligne. Celle-ci commence avec l'admission de la part de la commission de la police de Vancouver que ses policiers ont fait preuve de discrimination envers Maxwell Johnson et sa petite-fille en raison de leur identité autochtone.

L'entente prévoit que la police de Vancouver versera une compensation financière, dont le montant est confidentiel, à la famille Johnson. Elle donnera également 20 000 $ à l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique (UBCIC) pour les dépenses encourues pour obtenir les preuves d'experts pour le dossier.

« L'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique exprime toute sa reconnaissance et son respect envers la force et la détermination de Maxwell Johnson, de [sa petite-fille] et de leur famille, ainsi qu'envers le conseil tribal Heiltsuk et sa cheffe, Marilyn Slett. Ils se sont battus pour les droits de nos peuples et, aujourd'hui, ils ont obtenu gain de cause. »